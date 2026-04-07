モウリーニョ、新たな発言で物議を醸す

ベンフィカが「カサ・ピア」と引き分けた後、「スペシャル・ワン」ことジョゼ・モウリーニョの口調は （1-1）は、単なる一過性の落胆の表れにとどまらず、ポルトガルリーグ優勝争いにおける「鷲」たちの野心の終焉を率直に宣言するものであり、ロッカールーム内の「アイデンティティと個性」という傷口に指を当てたものだった。

アイデンティティの喪失

ベンフィカが78％という圧倒的なボール支配率を誇ったにもかかわらず、リスボンのチームは今シーズン9度目となる引き分けの罠に陥った。

降格回避を争う相手（16位）を前に、ベンフィカはその支配力を明確な勝利へと結びつけることができなかった。18本のシュート試みのうち、枠内に飛んだのはわずか3本にとどまった。

ポルトガルの新聞『アボラ』が報じた「Sport TV」へのコメントで、モウリーニョ監督は厳しい口調で次のように語った。 「2ポイントを失っただけでなく、タイトル争いにおける最後のチャンスを台無しにしてしまった。さらに悪いことに、2位争いにおいても主導権を握れなくなってしまった。我々の運命はもはや自分たちの手にはない」

関連記事：情勢を一変させる決定となるか？…モロッコとセネガルに対するスポーツ裁判所からの決定的なメッセージ



スターたちの「冷淡さ」

モウリーニョは選手たちに対し、一部の選手に精神的なコミットメントの欠如があるとして、躊躇なく辛辣かつ率直な批判を浴びせた。

ポルトガル人監督は、一部の選手を「現実から遊離している」と表現し、まるでサッカーが彼らの人生の核心ではないかのように語った。

モウリーニョはハーフタイムに、この試合で躓けば「論理的に戦いの終わり」を意味することをチームに思い出させようとしたと強調したが、ピッチ上の反応は「エネルギーと勝利への渇望の低下」を露呈した。

関連記事：セネガル、CAF会長のダカール訪問に反応



最も強い口調で、モウリーニョは選手を2つのタイプに分類した。「富の多寡に関わらず勝利のために生きる者と、物事を軽視する者がいる。彼らは悪い人間ではないが、表彰台に立つために必要な強い人格を著しく欠いている」。

数字は欺く

ベンフィカは残り6節を残して19勝9分けの「無敗記録」を維持しているものの、実際の勝ち点ではスポルティング（1試合未消化）に2ポイント差、首位ポルトに7ポイント差をつけられ、3位に甘んじている。

この国内での不振は、今シーズンの一連の失敗の続きと言える。その始まりは、レアル・マドリードに敗れてのチャンピオンズリーグ敗退であり、続いてポルトに敗れてのポルトガルカップ敗退、そしてブラガに敗れてのリーグカップ敗退が続いた。 リーグ優勝の望みが薄れる中、モウリーニョ率いる「イーグルス」は、巨額の投資や豪華なメンバー構成に見合わない、無冠という苦いシーズンを迎える危険に直面している。

関連記事：決着：レアル・マドリードが3選手を放出…残り4選手の残留には「厳しい条件」

