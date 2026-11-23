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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、選手たちについて衝撃的な発言をした。過密日程と移動の事情によってチームが抱える疲労の大きさを明かし、一部の選手は試合に出場して最高のパフォーマンスを発揮するため、身体の苦しさを隠していると指摘した。

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ポルトガル紙『ア・ボラ』によると、モウリーニョ監督はチャンピオンズリーグのオランダのアイントホーフェン戦を前にした記者会見でチームの苦境について語り、準備と移動に充てる時間が限られるなか、直近のセルタ戦で選手たちが直面した困難を振り返った。

ポルトガル人指揮官は「移動の事情、トレーニングができないこと、そして試合のわずか1日前に初めて全員が集まったこと。幸いなことに、私には嘘をつくのがうまい選手たちがいる。実際はそうではないのに、プレーするには最高の状態だと私に言うタイプの選手たちだ」と語った。

さらに「私は彼らを愛している。だが彼らは苦しんでいるのに、コンディションは万全だと言うんだ。終盤とアディショナルタイムには全員が疲れ果てていたが、それでも高い士気でプレーしてくれた。普通の状況なら、こういう試合には勝てない」と続けた。

モウリーニョ監督は選手たちの精神力を称賛し、セルタ戦の勝利は単なる好結果ではなく、チームの粘り強さと困難な状況を乗り越える力の証しだとの見方を示した。

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また、疲労を隠してチームの勝ち点獲得のために全力を尽くした選手も含め、全員が評価に値すると強調した。

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ポルトガル人指揮官はジュード・ベリンガムの成長にも言及し、若さにもかかわらずピッチ上で見せるリーダーシップと成熟ぶりを称えた。

このイングランド人MFについては、勝者のメンタリティを備え、常に勝利への意欲を示そうとしていると語り、ピッチ上のリーダーであり際立った個性の持ち主だと付け加えた。

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モウリーニョ監督の発言はレアル・マドリーの状況だけにとどまらず、試合数の増加やフィジカル調整とトレーニング手法の進化を背景に、現代サッカーに生じた変化にも及んだ。

同監督は、身体的負荷の管理は以前の世代と比べ、より高度なツールやデータ、テクノロジーに依存するようになったと説明し、競技は大きく変わったとして、指導者は新たな現実に適応することが求められていると強調した。

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今回の発言は、過密日程がもたらす身体的影響をめぐる議論が再燃するなかで飛び出したものだ。特にハリー・ケインとデジレ・ドゥエの負傷をきっかけに、増大する負担に選手たちが耐えられるのかという疑問が投げかけられている。