レアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、昨日土曜に行われたラ・リーガ第5節でラージョ・バジェカーノを4－1で下した試合の後、いくつかのテーマについて語った。

モウリーニョは試合後の記者会見でこう述べた。「アルダ・ギュレルはピッチに立つと非常によくプレーする。100パーセント言えるのは、もし今日ディオマンデが先発でなかったら、最初の質問は『なぜディオマンデが出ないのか?』になっていただろうということだ。ベンチには質の高い選手しかいない。交代は試合ごとに変わっていく。アルダはチームのパフォーマンスに極めてポジティブな影響を与えている。彼が入ると、試合を落ち着かせる面で違いを生み出した」

ヤン・ディオマンデの状況について、ポルトガル人指揮官はこうコメントした。「私は、一人の選手の状況でプレッシャーを感じるにはいささか年を取りすぎている。選手のリストはいくつもあり、ときには誰も負傷しないよう祈らなければならないこともあれば、選択肢が数多くある時期もある。彼は徐々に良くなっていくだろう。トップレベルでの時間はまだ少なく、戦術面で学ぶべきことが多い。しかし彼は驚くべきポテンシャルを備えている」

さらにこう付け加えた。「ディオマンデは1対1、パス、シュートの局面で多くの選択肢を与えてくれるし、ヴィニシウスのポジションや右サイドでもプレーできる。アルダもそこや、ベリンガムのポジションでプレーできる。今のところ、私は彼の成長を手助けしたいと思っている」

続けてこう語った。「ヴィニシウスはフィジカル面でこれまでで最も良い状態にあるが、最高速度に達するにはあと1ミリだけ足りない。彼の運動量を繰り返し発揮する能力はすさまじい。それは彼が徐々に身につけていくプロセスだ。メンタル面では非常に強く、誰よりもレアル・マドリードを知っている。彼は大きな責任を背負ってプレーしている。それはレアル・マドリードとブラジル代表のためにプレーするという責任だ。彼は落ち着いている。ゴールは訪れるだろう」

最後にヴィニシウスに代えてククレジャを投入した交代の理由について、モウリーニョはこう述べた。「単純なことだ。私は勝ちたいし、できるだけ多くのゴールで勝ちたい。3－1とリードしていて、終了まで残り5分、そしてラージョには非常に強く危険を作り出せるサイドバックがいる状況では……そのとき私は、ドアを閉ざすのが最善だと感じた。私にとって、テクニックを見せてゴールを決める時間は終わっていた。そしてその後に4点目を決め、それはより良い結果となった」



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