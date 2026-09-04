レアル・マドリードはレアル・ベティス相手に試合を支配し、数多くの決定機を作り出したものの、ジョゼ・モウリーニョの選手たちは最後の決定的な一手を欠き、それが報われることはなかった。終盤に手痛い一撃を浴びてバロットのゴールで0対1と敗れ、チャンピオンズリーグ開幕を数日後に控えたなか、今季初黒星を喫した。

モウリーニョは試合前、選手たちにこの一戦の難しさを警告し、ベティスに勝つにはレアル・マドリードが最高の状態を見せる必要があると強調していた。しかし、白い巨人の力強い立ち上がりにもかかわらず、それは実現しなかった。

レアル・マドリードは圧倒的な攻撃的プレッシャーで試合に入り、キリアン・ムバッペが早々に先制点を挙げそうになったが、13分にはアルバロ・バジェスがディーン・ハウセンの強烈なシュートを見事に防いだ。

その2分後、ヴィニシウス・ジュニオールがゴールに迫ったが、アルダ・ギュレルの見事なアシストを受けたブラジル代表のスターのシュートはポストに阻まれた。

ベティスも時折ティボー・クルトワのゴールを脅かそうとし、アントニーが最も危険な起点となったが、より決定的なチャンスは終始アウェイチームのものだった。

44分、ムバッペは貴重な好機を逃した。一度の攻撃でバジェスが彼のシュートを2度阻止し、続いてハウセンが放ったボールは前半アディショナルタイムにバーに跳ね返された。

好機がレアル・マドリードに牙をむく

ハーフタイム後もムバッペは先制点を求め続け、カーブをかけたシュートを放ったがポストのわきをかすめた。しかしレアル・マドリードは次第に支配力を失い始め、一方でホームチームはさらに自信を深めていった。

モウリーニョはベルナルド・シルバ、ヤン・ディオマンデ、トレント・アレクサンダー・アーノルドら攻撃的なカードを次々と投入し、均衡を破ろうとしたが、この交代はチームが求めていた結果をもたらさなかった。

レアル・マドリードが好機を逃した代償に苦しむなか、致命的な一撃は81分にベティスからもたらされた。コーナーキックからのボールをクルトワが弾いた跳ね返りをバロットが押し込み、ホームチームが先制。「ラ・カルトゥーハ」のスタンドを沸かせた。

レアル・マドリードは終盤に試合を救おうとし、エスパイは同点に追いついたかと思われたが、主審はオフサイドの判定でゴールを取り消した。さらにムバッペが90分＋5分にPKを失敗し、白い巨人にとって不運な一夜が完結した。

こうしてレアル・マドリードは好機を逃した代償を高くつく形で払い、モウリーニョと選手たちは今季初黒星を喫した。この一撃は、チャンピオンズリーグでのチームの戦いが始まる前に訪れた。

一方、ベティスは白い巨人を相手に貴重な勝利を挙げ、この節屈指のサプライズを演出した。