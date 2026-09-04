ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリード復帰後初となる敗戦を喫し、失望を抱えて「ラ・カルトゥハ」を後にした。白い巨人はレアル・ベティスに0-1で敗れたが、ポルトガル人指揮官は自チームこそが試合内容で上回っていたとの見方を示しつつも、決定機を逃した代償を払う結果となった。

モウリーニョは試合後、この敗戦は説明が難しいと語り、レアル・マドリードが試合の大半を支配し、勝利を収めるのに十分なチャンスを作り出していたと強調したうえで、その優位をゴールに結びつけることができなかったと述べた。

ポルトガル人指揮官はこう続けた。「時に、理由もわからないまま負けることがある。これは説明のしようがない。我々は完全に試合を支配し、数多くの攻撃とチャンスを作り出した。引き分けでも失望していただろう。ならば負けたときの気持ちは想像に難くないはずだ」

敗戦もエスパイが脚光を浴びる

ギュレルを下げたくはなかった

レアル・マドリードの指揮官はアルダ・ギュレルの交代について語り、その決断は選手のパフォーマンスの低下によるものではなく、むしろ逆に、彼は力強い試合を見せていたと強調した。

そして、こう述べた。「アルダを下げるのは難しかった。素晴らしいパフォーマンスを見せていたからだ」。さらに、いくつかの交代は選手がイエローカードを受けたことによるものであり、パフォーマンスに不満があったからではないと指摘した。

モウリーニョが審判に対して慎重な姿勢

主審のエルナンデス・エルナンデスについて、モウリーニョは自身がイエローカードを受けた理由がわからなかったと述べたが、審判を敗戦の言い訳に使うことは拒否した。また、PKと取り消されたゴールについてのコメントも控え、その二つの場面を判断できるほどしっかり見ていなかったと強調した。

そして、こう語った。「明日には考えを変えるかもしれないが、今日は違う。実際のところ、なぜ我々が負けたのかわからない。チームは非常に良いプレーをしていたからだ」

モウリーニョは、敗戦の責任を選手たちに負わせないと強調して、その言葉を締めくくった。「選手たちを責めることは何もない。我々は勝利に値したが、値するということが勝ち点を保証してくれるわけではない」