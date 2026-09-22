ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリードでの指揮官としてのキャリアにおいて、異例の試練に直面している。首都ダービーでアトレティコ・マドリードに1-2で敗れ、リーガ・エスパニョーラの最初の7節でわずか15ポイントしか獲得できなかったからだ。

この敗戦により、レアル・マドリードは首位バルセロナに6ポイントの差をつけられることとなった。今季初の代表ウィークを前に、バルセロナはこれまでの全試合で勝ち点を取りこぼしていない。

過去のデータが示すところによれば、モウリーニョはこれまでの指揮官経験において、大会の最初の7試合で16ポイント未満しか積み上げられなかった場合、一度もリーグ優勝を果たしたことがない。

過去の在任期間中、このポルトガル人指揮官はポルトでの就任当初に17ポイントと19ポイントを獲得し、チェルシーでは17ポイントと21ポイントを積み上げ、その後イングランドのクラブでの2シーズン目に19ポイントを記録した。

また、モウリーニョはインテル・ミラノでの就任当初に17ポイントと16ポイントを記録し、2011-2012シーズンのレアル・マドリードでのシーズンには16ポイントを獲得した。

これらの数字は、レアル・マドリードが15ポイントしか積み上げられなかった今回の序盤戦が、このポルトガル人指揮官が過去の経験において乗り越えてリーグ優勝を成し遂げることができなかったシナリオであることを示している。

とはいえ、レアル・マドリード自身の歴史はより楽観的な指標を提示している。同クラブは今世紀初頭以降、リーガ・エスパニョーラのタイトルを9回獲得することに成功しており、そのうち最初の7節を終えて15ポイントの壁を超えられなかったのは、わずか4回のシーズンにとどまっている。

これに基づけば、レアル・マドリードの現在の成績は、リーグタイトルを争うレースにおいて同クラブにとって歴史的な前例ではない。しかし、これまで1ポイントも落としていないバルセロナとの差が広がっていることにより、チームはより複雑な状況に置かれている。

カタルーニャのチームが完璧なスタートを切ったのに対し、レアル・マドリードが序盤の数節で不安定な成績を残したことで、レアル・マドリードのチャンスが後退し、バルセロナのタイトル獲得レースにおけるチャンスが高まる中、モウリーニョの任務はいっそう困難さを増している。

代表ウィークは、チーム内で表面化した問題への対処、態勢の立て直し、そしてリーガ・エスパニョーラ再開前にパフォーマンスの改善とバランスの回復に役立つ解決策の模索に取り組むための、約3週間をモウリーニョに与えることが見込まれている。

レアル・マドリードは、サンティアゴ・ベルナベウでのビジャレアル戦で歩みを再開する。この試合は、チームにとって白星への道を取り戻し、バルセロナとの差を縮め、クラシコの日程が近づく前に自信を強めるための重要な機会となる。