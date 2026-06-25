モウリーニョ、レアル・マドリードの2選手を評価し、決定的な判断へ

レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督は、新シーズンの準備期間中に選手を評価し、残留かレンタル移籍かを決定する。

チームは7月13日にメディカルチェックを行い、その後準備に入る。

W杯出場選手は大会終了後に順次合流するが、マドリード以外での合宿実施は未定だ。

『AS』紙によると、モウリーニョ監督はチームの構想をすでに練っており、18歳のティアゴ・ピタルシュとフランコ・マスタンターノの2人にも直接関係する計画があるという。

モウリーニョは2人を直接評価し、残留かレンタル移籍かを判断する方針で、両選手にはチャンスが与えられる。

モウリーニョは、出場機会の少ない若手にはレンタル移籍も選択肢だとする。ベンチに留まるより、他クラブでプレーする方が成長すると判断している。

モウリーニョはピタルシュを高く評価している。

それでもマスタンターノとピタルシュは例外だ。モウリーニョは昨季終盤にピタルシュのプレーに感銘を受け、マスタンターノについてもリバー・プレート時代から注目していた。

ピタルシュの公式戦デビューをさせたのはアルビロアで、CLラウンド32第1戦で1分間出場し、モウリーニョ率いるベンフィカを1-0で破った。

その後、シーズン終了までにピタルシュは11試合に先発し、10試合でフル出場、5試合に途中出場した。

クラブの下部組織出身で、まもなくウェールズで開催されるU-19欧州選手権に出場する予定だ。移籍報道はないが、残留を訴えるためあらゆる選択肢を検討している。

一方、マスタンターノの状況は異なる。

一方、マスタンターノの状況は異なる。獲得に6320万ユーロを支払ったレアル・マドリードは投資回収を優先する。

パリ・サンジェルマンも関心を示したが、今季は期待に応えられなかった。アルゼンチンリーグで魅了したウイングの輝きは消え、スカローニ監督率いる代表からも外れ、ワールドカップメンバー入りを逃した。

それでもチャンスは多かった。シャビ・アロンソ監督は彼を「クラブへの投資」と位置づけ、序盤から起用した。 シーズン序盤11試合のうち9試合で先発したが、フェニシウスより多く出場した時期もある。しかし徐々に勢いは衰えた。

昨季は枠を確保するためカスティージャに登録されたが、今季もその可能性はある。彼の役割とティアゴ・ピタルシュの評価は、いまやモウリーニョの判断に委ねられている。