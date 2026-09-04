レアル・マドリードは本日金曜夜、リーグ戦第4節でレアル・ベティスの本拠地に乗り込み、ラ・リーガでの完璧なスタートを維持するための新たな試練に臨む。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは、4連勝を飾ってバルセロナへのプレッシャーをかけ続けたい考えだ。

この一戦は、チームのチャンピオンズリーグ挑戦がスタートするわずか数日前に行われる。

モウリーニョはレアル・マドリードの先発メンバーを発表し、キリアン・エムバペを中心とした強力な攻撃陣を投入。ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム、アルダ・ギュレルが名を連ね、中盤はバルベルデとカマヴィンガが統率する。

ベルナルド・シルバが先発から外れたことは意外な出来事であり、彼は火曜日のチャンピオンズリーグの試合に出場停止となっている。

このことはカマヴィンガへのモウリーニョの信頼を強めるものであり、また、アルダ・ギュレル、ドゥムフリス、コナテの3選手が先発に復帰した。

スターティングメンバーは以下の通り。

レアル・マドリード

GK：クルトワ

DF：ドゥムフリス、コナテ、ウイセン、ククレジャ

MF：バルベルデ、カマヴィンガ、アルダ・ギュレル、ベリンガム、ヴィニシウス

FW：キリアン・エムバペ

レアル・ベティス

GK：アルバロ・バジェス

DF：ベジェリン、ディエゴ・ジョレンテ、ナタン、フラン・ガルシア

MF：ベルナル、ロカ、アントニー、フォルナルス、イスコ、リケルメ

FW：クーチョ・エルナンデス