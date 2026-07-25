ジョゼ・モウリーニョは、ヴィニシウス・ジュニオールの今夏アーセナル移籍に協力するつもりはないようだ。 『テレグラフ』がそう伝えている。レアル・マドリーに復帰した指揮官は、主力選手たちをいかなる条件でも手放したくないとクラブ首脳陣に明確に伝えたという。

アーセナルの26歳のブラジル人への関心は本格的なものだが、両クラブは移籍の可能性についてまだ協議を行っていない。ヴィニシウスはエミレーツ・スタジアムで左ウイングの絶対的な理想候補と見なされており、そのポジションではミケル・アルテタ監督が長年にわたって新たなスターを求めてきた。

ヴィニシウスの契約状況はマドリーに不透明感をもたらしている。現行契約は2027年夏までとなっており、延長交渉はここまでほとんど進展していない。そのため、合意に至らなければ、1年後のフリー移籍による退団を避けるべく、レアルは売却を検討しなければならなくなる。

アーセナルにとって、ヴィニシウス加入は前例のない大仕事となるだろう。このウイングアタッカーはレアル・マドリーでチャンピオンズリーグを2度制し、過去5シーズンはいずれも全公式戦で20ゴール超を記録している。

ただし、この移籍はアーセナルにとって莫大な資金面の障害を伴う。ヴィニシウスの週給は約47万ユーロと報じられており、実現すれば即座にアーセナルの最高給選手となる。一方でロンドンのクラブは、デクラン・ライスとアルテタとの新契約締結も望んでいる。

アーセナルはこの夏、クラブ・ブルージュからクリストス・ツォリスを4000万ユーロで獲得し、フリーのGKイラン・メリエとも契約した。しかし、イングランド王者はモーガン・ロジャーズ獲得を逃しており、同選手は土壇場でチェルシー行きを選択。一方でレアンドロ・トロサールはすでにベシクタシュへ移籍しており、さらなる売却が必要とみられている。

ヴィニシウスが実際に加わることになれば、アーセナルは移籍戦略全体の見直しを迫られ、ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル・ユナイテッド）やエズリ・コンサ（アストン・ビラ）といった他の補強候補を断念しなければならない可能性が高い。