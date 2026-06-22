モウリーニョ、レアルの選手に「お前はいらない」と直言。

ダニー・セバージョスは、ここ数シーズン終盤と同様、再びレアル・マドリードの悩みの種だ。アンダルシア出身のMF、 29歳のアンダルシア出身MFの去就は、ジョゼ・モウリーニョ監督から「来季の計画外」と告げられた。中盤補強を目指すクラブにとって、彼の去就は最優先事項だ。

スペイン紙「スポルト」によると、契約が残り1年のセバージョスはモウリーニョ監督と話し合い、来季の役割を尋ねた。しかし監督は「計画にない」と伝えたため、セバージョスは契約解除とフリー移籍を希望した。

来夏30歳になる彼の希望を受け、クラブは名簿の枠を空け、年間総額1000万ユーロ（ボーナス除く）の給与を負担することで合意した。退団を早め、新MF獲得の道を開くのが目的だ。

ただしセバージョスは現時点で契約解除書に署名しておらず、マドリードでの年俸（1000万ユーロ）と同等以上の条件を示す新クラブが見つかるまで署名しない方針だ。これが移籍の障害となっており、彼は最高額のオファーで最後の大型契約を結ぶことを望んでいる。

この高額年俸は、古巣レアル・ベティスにとっても負担だ。ベティスは再獲得を望むも資金が不足し、昨夏にリヨンとの合意が最終段階で流れた状況が再現されている。

現在休暇中のセバージョスは、代理人が好条件のオファーを見つけるのを待っている。モウリーニョが残留を拒否しているため、彼は年俸を下げるか、マドリードに戻るかの二択を迫られている。

さらに、度重なる筋肉系の負傷で出場機会が減り、ここ数シーズンはどの監督下でもベンチを温めることが多かった。

レアル・マドリードはラ・リーガのファイナンシャル・フェアプレーに対応するため、新戦力を迎える枠と給与予算を確保して今夏にセバジョスを放出したい。