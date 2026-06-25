モウリーニョ：「レアルの選手たちがワールドカップで負けることを願っている」

ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョは、ワールドカップで敗退しても、新シーズンの準備のためレアル・マドリードの選手を早期にチームに復帰させたいと表明した。

ポッドキャスト「Beast Mode On」で元選手アディバヨ・アキンフェノワに語った。

モウリーニョは冗談交じりに「レアル・マドリードの選手たちが早期敗退で休暇に入り、プレシーズンに合流してくれることを願っている」と語った。

これは、チームを再び頂点へ導くため、現在ヴァルデピパスで来季の準備に励む監督の考え方を反映している。

インタビューではさらに、今の自分は初めて指揮を執った頃とは大きく変わったとも語った。

「若い頃は衝動的だった。発言やその影響を深く考えなかった。だが経験を積むにつれ、本質を失わず感情をコントロールする方法を学んだ。アイデンティティは失えない」と語った。

また、将来は代表監督も務めたいと意欲を示した。

「私の居場所はクラブだ。毎日の練習、週3試合、選手たちと過ごし、語り、抱きしめ、時には蹴りを入れるのも好きだ」と語った。

それでもワールドカップや欧州選手権の熱気を目の当たりにすると、自分もその舞台を経験してみたいと感じる」と語った。