モウリーニョ、レアルのスター選手に将来に関する新たな決定で衝撃を与える

レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督の優先順位がここ数日で変わり、プレミアリーグ2クラブに打撃を与えた。

英メディア「TEAMtalk」によると、モウリーニョ監督は今夏、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが獲得に興味を示したフランス代表MFオーレリアン・チュアメニについて、方針を固めたという。

モウリーニョ監督はフロントに、来季は彼をスタメンとして起用するよう要請した。

この決定は、売却の可能性を見据えて動向を注視していたリヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドにとって大きな打撃となる。

レアルはここ数か月、中盤補強の可能性を検討し、エンツォ・フェルナンデス（チェルシー）やロドリ（マンチェスター・シティ）などの名前を内部で挙げていた。

クラブはフェルナンデスの獲得を公式には否定しているが、ペレス会長が再選運動中に代理人と接触したと伝えられている。

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方針転換

しかしクラブ上層部は、彼のポテンシャルを評価しつつも、現実的な獲得候補とは見なしていない。ロドリについても状況は同じだ。

一方、モウリーニョ監督はセンターバックの補強を優先すべきだと主張し、クラブの方針転換につながった。

なお、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドはショアミニの代理人と連絡を取り続け、マドリードが売却に前向きであれば即座に動く用意があった。 しかし現時点ではこのシナリオは実現しそうにない。あらゆる兆候が、元モナコ所属の彼がサンティアゴ・ベルナベウに残留することを示しており、彼自身も当初からそれを望んでいた。

チュアミニは移籍意向がなく、白衣で成功したいと強調。モウリーニョは新シーズンで起用する構えだ。

リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドは、他のMF候補を探しつつ、彼の去就を注視する見込みだ。

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