レアル・マdrid（レアル・マドリード）を率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、チームのラシン・サンタンデール戦で見られた審判の判定を擁護し、キリアン・ムバッペに与えられたPKをめぐる論争や、試合中のいくつかの判定に伴った抗議があったものの、主審のムノエラ・モンテーロは技術的な面で良いパフォーマンスを見せたと強調した。

モウリーニョは、エル・サルディネロでのラシン戦に3対0で勝利した後の記者会見で、主審は審判対象のプレーにうまく対応したと述べ、オーレリアン・チュアメニへのハンドによってホームチームが要求したPKは正しくなかったと指摘した。

ポルトガル人指揮官はこう付け加えた。「彼らはすべてに抗議していた。私はこのスタジアムが本当に気に入っている。特別な場所だ。人々はただショーを見るために映画館に来るのではなく、ここではサポーターがプレーしているんだ。しかし、ルールを知らない人が多くいる。それは部分的には、ルールが絶えず変更されていることが原因だ」

さらに続けた。「チュアメニへのPKではなかった。60メートルの距離からは見えなかったが、見たときには、VAR担当の審判が見逃していないと確信した。PKではなかった。主審は技術的な面で優れていた」

試合については、モウリーニョはスコアは4対0になり得たが、対戦は一部の時間帯で難しくなる可能性があったと説明し、「重要な週における良い勝利だ」と語った。そのうえで、チームが成し遂げている進歩と、選手たちがフィジカル面と戦術面の両方で見せたコミットメントを称賛した。

指揮官はベリンガムとディオマンデについて語り、チームには傑出したフィジカル能力と戦術能力を備えた選手たちがいると強調し、非常に献身的なグループを見たと述べた。また、レアル・マドリードは徐々に進化しているが、特に守備を固める相手に対しては、まだもっと多くのゴールを決める必要があると付け加えた。

トレントとアテネ戦

モウリーニョは、勝利が続くなかでチーム内の自信が高まっていることに触れ、サッカーにおいて感情的な側面が重要な役割を果たし、良い結果は物事をより容易に見せると考えているとし、数試合欠場していたにもかかわらず素晴らしい試合を見せたトレントを引き合いに出した。

レアル・マドリードが3点をリードした後の試合中の自身の仕草については、モウリーニョはチームをいかなるサプライズからも守ろうとしていたのだと説明し、こう語った。「もし傲慢な誰かが我々のミスを突いて、素早いフリーキックを決めたらと想像してみてほしい。私はあらゆる方法でチームを助けようとしているんだ」

またポルトガル人指揮官は、自身の集中が次のアテネ戦へと向かい始めていることを明らかにし、行った交代はあらかじめ決まっていたものではなく、次の試合に先発しない一部の選手を休ませることを考えていて、4人あるいは5人の交代を行う可能性があると説明した。そして、スペインサッカーは自国のクラブが勝利を収めるのを見たいと望んでいると指摘した。