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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、現在の所属選手が近いうちに指導者になるという見方を否定する一方、ベルナルド・シウバの将来については異なる道を予想した。PSVとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、ポルトガル人指揮官はシウバがいずれベンフィカの会長になると語った。

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モウリーニョ、シウバの将来を大胆予想

モウリーニョ監督が、ベルナルド・シウバの現役引退後の進路をめぐって関心を呼んでいる。指揮官は、MFがいずれベンフィカの会長になると予想した。ポルトガル人指揮官は、サンティアゴ・ベルナベウで行われる PSVとのチャンピオンズリーグの一戦 を前に、月曜日の試合前会見でこの見方を示した。

現在の所属選手の中に将来監督になる素質を持つ者がいるかと問われたモウリーニョ監督は、候補を一人も挙げられなかった。その代わりにシウバの名前を挙げ、ポルトガル代表MFは指導者ではなく、かつて所属したクラブの経営を担うことになると主張した。

現所属選手から将来の監督は？ ポルトガル人指揮官は懐疑的

モウリーニョ監督は、チームに若手が多いため、将来指揮官になる選手を見極めるには早すぎると説明した。選手の自信を育むために戦術面について普段から話し合っているものの、近いうちに監督へ転身する選手は思い浮かばないという。

「一般論として、どの選手がいつか監督になるかを考えるには、まだ早すぎる。若い選手が多く、キャリアの終盤に近づいている選手はごくわずかだからだ」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで語った。「ベルナルド・シウバはベンフィカの会長になるだろう。ただ、監督になる選手となると、誰なのかを考えるのは難しい」

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マドリーでのモウリーニョ流を支える率直な対話

所属選手の中から近く監督になる者はいないとした一方、モウリーニョ監督の発言からは、サンティアゴ・ベルナベウで重視する率直な意思疎通も浮かび上がった。経験豊富な指揮官は、マドリーのプレーについて常に話し合うことで、選手が安心感を持ち、戦術上の役割を理解できるようにしている。

「私たちはいつもサッカーについて話している。主に自分たちのプレーや、自分たちに関わることについてだ。選手には安心して、私たちが求めることを信頼してほしい。だから常に話し合っている」とモウリーニョ監督は付け加えた。

マドリー、PSV戦に集中

会長就任の予想はいったん脇に置き、モウリーニョ監督とシウバは目の前の試合に全力を注がなければならない。レアル・マドリーはチャンピオンズリーグ第5節でPSVをサンティアゴ・ベルナベウに迎え、欧州最高峰のクラブ大会で勢いを維持しようとしている。