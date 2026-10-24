モウリーニョ、バルセロナに秘策を用意：イブラヒム・ディアスがカギ

ジョゼ・モウリーニョは、バルセロナとのクラシコに大きな期待を寄せている。この一戦はレアル・マドリードにとって、宿敵との勝ち点差を3に縮める機会となるだけに、スターティングメンバーにおけるポルトガル人指揮官の選択、とりわけフェデ・バルベルデのポジションに注目が集まっている。

ジャーナリストのシロ・ロペスは、「ディフェンサ・セントラル」によると、モウリーニョの選択肢を分析し、バルベルデは右サイドを務めるべきだと強調した。そのうえで、もしウルグアイ代表の同選手が右サイドバックのポジションで起用されるなら、中盤にブラヒム・ディアスを投入する可能性があり、レアル・マドリードは4-4-2の布陣を採用することになるという。

バルベルデのポジションは依然として議論の対象であり、ロペスは同選手がサイドバックで先発するのか、それとも中盤の選手として出場するのかを断定しなかったが、右サイドでの起用が有力だとの見方を示した。中盤の底にはオーレリアン・チュアメニとアルダ・ギュレルのコンビを置くか、あるいは守備力を強化するためにギュレルをエドゥアルド・カマビンガに入れ替える案も考えられるという。

ブラヒム・ディアスは、モウリーニョの構想における潜在的なサプライズを体現する存在だ。右ウイングとしてプレーしながら中央に流れる動きができるほか、ドリブルやライン突破、攻撃の組み立てへの貢献といったスキルを備えている。

ロペスは、こうした能力により、ヴィニシウス・ジュニオールがコンディションを整えている状況であっても、同選手はポルトガル人指揮官にとって重要な選択肢になるとの見解を示した。

ジュード・ベリンガムは出場がほぼ確実な候補と見られる一方、残る中盤の枠を巡っては他の選手たちが争う形となる。

ロペスは、モウリーニョが攻撃陣でキリアン・エムバペと並んでヴィニシウスを起用することを好むかもしれないと指摘した。その場合、ジョマンディがベンチスタートとなる可能性が高まるが、より大胆な選択として、ブラジル代表のスター選手に代えて同選手を先発させる案も考えられるという。