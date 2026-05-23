モウリーニョ、バイエルン・ミュンヘンのスター選手について明確なメッセージを受け取る

ジョゼ・モウリーニョが土曜、ベルリンのオリンピック・スタジアムで行われたバイエルン対シュトゥットガルトのDFBポカール決勝に姿を見せた。ベンフィカ監督でレアル・マドリードの次期候補ともされる彼は、バイエルンのMFミカエル・オリゼを視察するためドイツを訪れたとみられる。

スカイ・ドイツのジャーナリスト、フロリアン・プレッテンベルク氏がXに投稿した映像では、モウリーニョがベルリンのホテル・アドロン・ケンピンスキーから決勝戦へ向かう姿が映し出された。キャップをかぶったポルトガル人監督は、待機する記者からの質問には応じなかった。

同氏はXで、モウリーニョがシュトゥットガルト役員ファビアン・ヴォルゲムート氏の招待を受けVIP席で観戦すると伝えた。さらに、決勝進出チームの幹部との面会も予定されているという。

モウリーニョはオリゼやバイエルンの他のスターを間近で観察する機会も得る。オリゼは以前からレアル・マドリードとの関連が噂されているが、バイエルンは今夏の売却に消極的だ。

バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスはスカイ・ドイツに「彼に会わないことを願っている。オリゼをじっと見つめても獲得はできない」と語った。

また、この面会は代理人ホルヘ・メンデスの事務所「ジェスティフテ」が調整したとされ、メンデスはモウリーニョのレアル復帰でも影響力を発揮している。

契約が2029年半ばまで続くバイエルンからオリゼを引き抜けるか注目される。Transfermarktの推定市場価値は1億4000万ユーロだ。