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レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、サンティアゴ・ベルナベウで行われるセルタ戦で、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールを先発メンバーから外すという驚きの決断を下した。同試合の戦術的な選択として、左ウイングにはコートジボワール出身のヤン・ディオマンデを起用している。

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モウリーニョはエドゥアルド・カマヴィンガ、アルバロ・カレーラス、ヤン・ディオマンデ、ジュード・ベリンガムを先発に起用する一方、ヴィニシウス・ジュニオールをベンチに置いた。ブラジル人スターが出場停止から復帰した直後だけに、この注目の采配はレアル・マドリーの攻撃陣の序列をめぐる議論を再燃させている。

ポルトガル人指揮官がこの決断を下したのは、ヴィニシウスの4試合の出場停止処分が明け、再び起用が可能になってからのことだった。その期間中、ディオマンデはより多くの出場機会を得て、優れたパフォーマンスを披露。影響力のあるプレーと違いを生み出す能力で強い印象を残し、レギュラー争いにおける立場を強めていた。

ただし、ディオマンデの活躍だけがモウリーニョの決断の理由ではない。ヴィニシウスの先発落ちは、直近の帰還をめぐる事情とも関係している可能性がある。このブラジル人選手は試合の数日前にシンガポールから戻ったばかりで、長時間の移動がコンディション面や、試合開始から本来のパフォーマンスを発揮する力に影響を及ぼしかねないとみられている。

モウリーニョは、攻撃面で上積みをもたらせる代役を擁していることもあり、このブラジル人ウインガーの扱いには慎重な姿勢を選んだようだ。とりわけディオマンデはヴィニシウス不在の期間をうまく生かし、与えられたチャンスをものにできることを証明した。これにより、背番号7をすぐに先発へ戻すのではなく、コーチングスタッフに前線の選択肢をもう一つもたらしている。

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モウリーニョがセルタ戦に向けて選んだ先発メンバーは、ゴールマウスにティボー・クルトワ、その前の最終ラインにトレント・アレクサンダー=アーノルド、ハイセン、イブラヒマ・コナテ、アルバロ・カレーラスが並ぶ。中盤はエドゥアルド・カマヴィンガ、ベルナルド・シウバ、ジュード・ベリンガムが担い、アルダ・ギュレルが攻撃とゲームメイクの役割を務める。

前線では、ポルトガル人指揮官は左ウイングにヤン・ディオマンデ、攻撃の軸にキリアン・エンバペを起用し、ヴィニシウス・ジュニオールはベンチスタートとなった。