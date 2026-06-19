モウリーニョ、シャビ・アロンソへの扉を閉ざす

チェルシーが来季補強を検討していた際、シャビ・アロンソはジョゼ・モウリーニョから思わぬ打撃を受けた。ポルトガル人監督は移籍候補の一人を拒否し、現有戦力に固執する姿勢を示した。

カレラスは残留を決断し、来季もレアル・マドリードでプレーする。

スペイン紙「AS」によると、モウリーニョ監督は新シーズンでカレラスを左SBの主力と位置づけ、マルク・ククレジャとコンビを組ませる計画だ。 負傷から回復中のフェルランド・メンディの状況を見守る。

一方、4番手の左SBフラン・ガルシアは今夏退団が濃厚だ。 この数カ月、複数のクラブが関心を示しており、昨冬にアンドニ・イラウラ監督（現リヴァプール）が獲得を試みたボーンマスもその1つだ。現時点では、レアル・ベティスが移籍先として最も有力と報じられている。

移籍の可能性はあるが、レイオ・バジェカーノから復帰して以来3シーズンにわたって献身的な姿勢を示してきた。

2025年夏に加入したカレラスは、序盤は好スタートを切ったものの後半戦はパフォーマンスが低下。これはチーム全体の不安定さと関連していた。 それでもチャビ・アロンソ監督は彼を信頼しており、アルヴァロ・アルビロア監督時代には得られなかった信頼だ。

新シーズンに向け、彼はベストコンディションを取り戻し、モウリーニョ率いるトップチームで再びチャンスを掴むつもりだ。左SBの定位置争いへ、休息と集中トレーニングを組み合わせている。

左SBの定位置はカレラスとコクオレラの競争が予想される。2人は異なる技術を持ち、戦術的に補完し合う。モウリーニョはスペイン人コンビで左サイドが安定すると確信している。

残留が決まったとはいえ、チェルシーが興味を示したことで去就が注目された。

スペイン紙『AS』も、チェルシーが左SB補強候補としてカレラスを検討していると伝えていた。

また、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、レアル・マドリード時代からカレラスの実力を高く評価し、獲得を強く推しているという。

アルオンソ監督は、カレラスがマンチェスター・ユナイテッドU-23やイングランドリーグ1でプレーした経験から、イングランドのサッカーに適応できると判断している。