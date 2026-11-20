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ジョゼ・モウリーニョ監督が、ヴィニシウスJrをはじめとするレアル・マドリーの選手たちに警告を発した。ベルナベウでは名声は意味を持たないという。厳しい冬の日程を控え、先発の座は地位によって与えられるものではなく、練習で勝ち取らなければならないと明言した。

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モウリーニョ監督は今後を見据える

マドリーの指揮官は、ヴィニシウスの今季序盤の苦戦に対する懸念を退け、厳しい冬の日程へと目を向けた。ワールドカップ後に ブラジル人FWが準備不足を認めた ことを受け、指揮官は過去の苦戦に区切りをつけた。コパ・デル・レイとスーペルコパが迫るなか、今後の数週間はウインガーが本来の調子を取り戻す大きな機会になると考えている。

ポルトガル人指揮官は、ディオマンデが代役として好印象を残し、最近は試合を外から見守ることもあった主力選手に奮起を求めている。『Sport』が伝えたところによると、モウリーニョ監督は「夏は過ぎ、今は冬だ。我々が関心を持つのは今だ。重要なのは、この大事な時期に向けて彼がどう準備するかだ。コパ・デル・レイも近づいている。その後にはスーペルコパがあり、願わくは2試合を戦い、2月の試合も加わる……。良い状態のヴィニシウスを期待している」と語った。Sport。

「大問題」から批判を封じるまで

モウリーニョ監督は、サッカー界の噂が移ろいやすいことを指摘し、シンガポール戦と日本戦でゴールを挙げたヴィニシウスを強く擁護した。わずか数週間前にはマドリーにとって「大問題」だとセンセーショナルに評されたブラジル人FWだが、すぐに批判を封じ、メディアの論調を変えた。しかし指揮官にとって、外部の声は最初から重要ではなかった。

「数週間前、人々はヴィニシウスをマドリーの大問題だと話していた。今はシンガポール戦と日本戦でゴールを決めた後だから、もう別の話をしている。ヴィニシウスについて私が言うことは、4、5週間前と同じだ。彼は素晴らしい選手で、我々は彼を愛し、必要としている」

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ベルナベウに特権はない

今後数週間、ヴィニシウスJrを先発で起用するのか、ベンチに置くのかを問われると、モウリーニョ監督は明確に答えた。この機会にチーム全体の基準を示し、実力を重視する従来の姿勢を改めて強調。チェルシーの元指揮官は「先発でも、ベンチでも、スタンドでも……関係ない。ここに特権を持つ選手はいない。決まりで出場しなければならない選手はいない。レアル・マドリーのためにプレーする集団がいる。レアル・マドリーには強い選手層と多くの優れた選手が必要だ」と断言した。

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指揮官は今季、選手を幅広く起用することを構想しており、著名な選手でも試合のメンバーから完全に外れる可能性があると警告した。近く23人を超える選手が出場可能になる見込みだとし、難しい選択は避けられないと指摘。「素晴らしいシーズンを送るための選択肢を与えてくれる選手が欲しい。私の選手は11人より多く必要だ」と付け加えた。

過去と現在を振り返る

マドリーで2度目の指揮を執るモウリーニョ監督は、現在のチームを伝説的な2010年のチームと比較することを拒んだ。最初の在任期間には勝利のためにすべてを犠牲にする集団がいたと振り返る一方、最後のシーズンには関係が変化したことを認めた。

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「私の感覚では、やるべき仕事は終わっていた。クラブにとっては、私とは異なるタイプの人物と新たな段階に入る方が良かった。私の後任（アンチェロッティ）以上の人選はなかっただろう」と述懐した。