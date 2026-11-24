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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、大差の勝利で終わったアイントホーフェン戦のハーフタイムにロッカールームで何が話されたのかを明かさず、ロッカールームで起きたことは外には出ないと強調するにとどめた。

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レアル・マドリーは火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のアイントホーフェン戦で前半に1点を先行された。しかし、スペインの巨人は白熱の後半を経て、5-1で圧勝を収めた。

モウリーニョ監督は試合後、スペイン紙『アス』が取り上げたコメントの中で、ハーフタイムに選手たちと交わした話について次のように語った。「ロッカールームはラスベガスのようなものだ。ラスベガスで起きたことはラスベガスにとどまる。我々は話をした。我々は友人同士であり、話をしたんだ」

ポルトガル人指揮官のこの発言は、試合の前後半でレアル・マドリーのパフォーマンスが明らかに一変したことを受けてのものだ。モウリーニョ監督はその違いを「メンタリティの変化」によるものとし、チームは前半に求められるレベルのプレーができなかったものの、ハーフタイム後に大きく改善したと指摘した。

「後半はメンタリティの問題だった。確かに交代はした。ジュード・ベリンガムの存在は、前半に欠けていたものを我々に与えてくれる。だが、それはチーム全体としての変化でもあった。後半は集団として良くなっていた。精神面での変化が起きたんだ」

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さらに、こう続けた。「前半はリズムをつかめず、プレスもかけられず、1対1の競り合いにも勝てなかった。後半は前からプレスをかけ、最終ラインもかなり高く上がった。アイントホーフェンは中央からきれいにボールを運び出せなくなった」

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モウリーニョ「ベリンガムについては計算違いだったかもしれない」

モウリーニョ監督は、ベリンガムを最初から起用する必要があるとは考えていなかったことを認めた。しかし、同選手はこの試合で自らの存在の重要性を証明してみせた。

ポルトガル人指揮官は「ベリンガム抜きでも勝てると思っていた……。考え方が間違っていたのかもしれない」と語った。

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モウリーニョ監督は途中出場したイングランド人MFのパフォーマンスを称賛し、こう述べた。「彼は素晴らしい試合をした。試合を変えてくれた。見事なゴールも決めた。体勢を崩していたのに、バランスを取り戻してあのようにフィニッシュしたのだから」

また、ベリンガムを先発で起用しなかったのは彼を守るためだったと説明した。「試合を重ねると、少し疲労を感じ始める選手もいる。それでもプレーはできるが、私は、間違っていたかもしれないが、彼抜きでも勝てると考えた。そして、できる限り彼を守ろうとした」

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モウリーニョ監督は最後にこう締めくくった。「だが、自分には並外れたベンチがあることはわかっていたし、今日彼がそこにいたことは決定的だった」

勝ち点15でベスト16に近づくレアル・マドリー

モウリーニョ監督は、勝ち点を15に伸ばしたレアル・マドリーがリーグフェーズで良い位置につけていると強調した。そのうえで、自身の見立てでは、プレーオフを回避するにはあと3か4ポイントが必要だと述べた。

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「勝ち点15は非常に良い。プレーオフを戦わずに済むには、あと3か4ポイント必要だと思う。このポジティブな流れを続けなければならない」

レアル・マドリーは5節を終えて全勝の勝ち点15で首位に立っている。なお、リーグフェーズ終了時点で上位8チームが決勝トーナメントへストレートインする。

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モウリーニョ監督はまた、交代は一つの要因によるものではなかったと明かした。スピードのある選手がいる試合でイエローカードを受けた選手が2人いたことはリスクだったと説明し、さらに守備陣の一部のコンディションを生かしたいという考えもあったという。

「スピードのある選手がいる試合で、イエローカードをもらっている選手が2人いた。それは危険だった。それに、より多く出場しているCB2人の方がリズムが良いのは明らかだ。ディーンはボールを持ち出すのが一番うまいし、コナテも状態が良い。だから、この交代が助けになると考えた」