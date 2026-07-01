モウリーニョ監督が選手放出へ。マンチェスター・シティがレアル・マドリードと交渉中。

移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏によると、マンチェスター・シティはレアル・マドリードとMFエドゥアルド・カマヴィンガの移籍について交渉中。ジョゼ・モウリーニョ監督はすでに放出を承認したという。

モウリーニョ監督は、2021年にスタッド・レンヌから獲得したこのMFの能力に疑問を抱いている。カマヴィンガはここ数年でチャンピオンズリーグとスペインリーグで各2度優勝しているが、ワールドカップのフランス代表から外れたことは大きな失望となった。

スペイン紙『マルカ』によると、カマヴィンガはすでにシティからオファーを受けており、フィジカルと走力を備えたMFとして高い評価を得ている。一方、レアルはシティが巨額の移籍金を提示することを期待している。

モウリーニョ監督は陣容整理のためカマヴィンガの売却を検討。復帰した同監督はMFとDFを1人ずつ補強する方針で、候補にはインテルDFアレッサンドロ・バストーニがいる。

シティは先日、W杯イングランド代表MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）に約1億4000万ユーロを支払った。獲得が噂されたMFサンドロ・トナリはトッテナム移籍を選ぶ見込みだ。

エンツォ・マレスカはアユブ・ブアディの獲得も検討し、来季もリールOSCへレンタルする方針だ。ブアディは現在、モロッコ代表としてW杯に出場している。