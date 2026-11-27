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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、明日土曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるラ・リーガ第14節デポルティボ・アラベス戦を前に、フランス人DFフェルラン・メンディに関する朗報を明かした。

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『マルカ』紙は、試合前の記者会見でのモウリーニョ監督の発言を伝えた。同監督は「メンディは明日ベンチに入る。ベンチにいるということは、プレーできる状態だということだ」と語った。

ポルトガル人指揮官はさらに「左サイドバックには3人の選手がいるが、メンディの復帰は全員にとって非常に良いニュースだ」と付け加えた。

続けて「アレクサンダー＝アーノルドは体調不良のため、アラベス戦には出場できない。ロドリゴ・ゴエスはかなり良い段階まで来ているが、彼も体調を崩している。我々は体調不良の選手をほかのメンバーから離しておきたい」と説明した。

レアル・マドリーのスターがメンタリティーを変えた

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モウリーニョ監督は「だがロドリゴ・ゴエスは非常に懸命に取り組んでおり、メンタリティーを変えた。最初はケガに慣れて、それを受け入れてしまっているように見えたが、今は力強く取り組んでいる」と強調した。

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さらに「チャンピオンズリーグのアーセナル戦にロドリゴが出場するとは思っていないし、年内のラ・リーガの試合に出るとも考えていない。だが彼は並外れたクオリティーを持っており、素晴らしい選手がそろった見事なチームに加わる新たな戦力になるだろう」と指摘した。

スペインの選挙について問われると、モウリーニョ監督は笑いながら「日曜日は練習を一切行わない。うちにはスペイン人選手はいない。3人か4人しかいないんだ」とかわした。

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レアル・マドリーにおけるヴィニシウスの立場

続けて「チーム内でのヴィニシウスの立場？ それは彼らの問題であって、私の問題ではない。キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムは、すべての選手と同じ立場にいる。もしどちらかがいつかベンチに座ることがあれば、それはチームとしての目標が個人の目標より優先されるからだ」と語った。

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モウリーニョ監督は「質問の意図は理解している。だがキリアン・エムバペとジュード・ベリンガムがこれほど多くの出場時間を得て、ベンチに座ったのがイングランド人選手の1度だけというのは、彼らの立場によるものではなく、ほかの選手を明らかに上回る彼らのパフォーマンスによるものだ。それが違いを生んでいる」と断言した。

さらに「我々にはティボー・クルトワがいて、彼はとてつもない違いを生み出している。だからこそ、体調を崩していた1試合を除いて全試合に出場している。彼の代わりに出場したGKルニンも完璧なパフォーマンスを見せ、決定的な働きをした」と強調した。

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冬の移籍市場の混乱

移籍市場について、モウリーニョ監督は「移籍市場にまつわる大混乱まではまだ2カ月ある。私は誰の加入も、誰の退団も望んでいない。移籍市場に関するニュースはいらない」とコメントした。

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また「立ち上がりから全力で入ることについて？ もちろん責任は私にある。だが我々はすでにいくつかの試合で非常に良い入り方をしているし、30分で決着をつけた試合もある」と指摘した。

続けて「試合に良い形で入り、さらに良い形で終えるという完璧な状態に到達するには時間が必要なプロセスだ。我々はここで5カ月を過ごしてきた。足りないのはパフォーマンスの安定性と、良い立ち上がりを見せる力だ」と付け加えた。

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さらに「何が起きているのか理解しようと2人の選手に尋ねてみたが、その答えがとても面白かった。彼らは、もし自分たちが試合に良い形で入ったら、私がベンチで退屈してしまうと言ったんだ」と明かした。