コモの監督セスク・ファブレガスは、自身のチームがフロジノーネ戦で「完璧なパフォーマンス」を見せる必要があると警告し、コモはローマやインテルとともにセリエA優勝を争っているわけではないと強調。ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの有名な言葉を引き合いに出した。「私はまだ何のタイトルも獲得していない監督の部類に入る」

この若き監督の発言は、日曜日に「ベニート・ステルビ」スタジアムで行われる両チームの注目の一戦を前にしたものだ。コモはロケットのようなスピードでイタリアサッカーの階段を駆け上がり、セリエBでの争いからわずか3年でチャンピオンズリーグ出場にまで到達した。これにより、メディアや対戦相手はこのクラブの野望の限界がどこにあるのか困惑している。

ローマとインテルの注目の頂上決戦について、そしてコモを優勝レースの一部と見ているかについて、ファブレガスは金曜日の今日行った記者会見で、「フットボール・イタリア」が伝えたところによると次のように説明した。「私の考えでは、両チームはイタリアで最も強い2チームだ。私はサッカーを愛しているし、面白い試合になると確信しているから観戦する。彼らが上位争いで我々の直接のライバルだからではない」

コモでの自身のプロジェクトを、ヨハン・クライフがバルセロナで築いたものになぞらえたことへの返答として、ファブレガスはこう語った。「私はクライフや他の多くの人々からは程遠い存在だ。ジョゼ・モウリーニョはかつて、タイトルを獲得した監督と、タイトルをゼロで終えた監督がいると言ったが、私は後者の説明に当てはまる。最も重要なのはコモのプロジェクトであって、セスク・ファブレガスではない。私はこのクラブに持てるすべてを捧げているし、時間という要素はどの監督にとっても基本だ。このチームはこの2年間で大きく成長した。もしこのグループが数年間続けば、我々は大きな何かを成し遂げるだろう。だが6か月ごとに変えていては、事態は複雑になる」

最近セリエAに復帰し、直近3試合で2勝1分けを収めたフロジノーネとの対戦について、ファブレガスは警告した。「これは今シーズン我々が戦う中で最も難しい5試合のうちの1つになるだろう。フロジノーネは素晴らしい時期にあり、彼らを見れば、互いのために戦う11人の友を目にする。彼らは勇敢に、攻撃へと突き進むプレーをする。マッシミリアーノ・アルヴィーニ率いるチームの脅威を止めるためには、我々は完璧なパフォーマンスを見せる必要がある。彼らは流動性と、どんな相手にとっても脅威となる前向きな精神を備えている」

コンディション面では、コモはアキレス腱の手術後に回復したジェイデン・アダイがベンチに復帰し、今シーズン初めて全員が揃った陣容でこの一戦に臨む。これによりファブレガスは、ベテランのジャン・ブテズと、チェルシーからレンタルで加入した新戦力ロベルト・サンチェスとの間で、ゴールキーパー選びの選択を迫られることになる。

ファブレガスはこの選択についてこうコメントした。「サンチェスはビッグクラブから来て、プレッシャーに慣れ、タイトルも獲得してきた。彼が我々に加入するとは思っていなかった。しかし選手を休ませることは重要で、それはゴールキーパーにとっても同じだ。前節はブテズが1年半ぶりに先発しなかった初めての試合だった。それは一つの経験でありテストだった。我々は各試合を個別に扱い、何が起こるか見ていく」

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