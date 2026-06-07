「モウリーニョ効果」：レアル・マドリードがバルサの補強候補に注目

スペイン紙『ディアリオ・AS』によると、ベルナルド・シルバがレアル・マドリードの補強候補に浮上した。次期監督が濃厚なジョゼ・モウリーニョは、同胞であるシルバをチームに招きたい考えだ。以前、クラブ首脳陣はこのポルトガル人MFに懐疑的だった。

シルバは先日マンチェスター・シティでのキャリアに区切りをつけることを表明。2017年にASモナコから5000万ユーロで加入し、移籍は成功を収めた。

その後9年間で公式戦460試合に出場し、76得点77アシストを記録。 ポルトガル代表でも108試合出場し、リーグ6回、CL1回の優勝を経験した。

今夏契約満了となり、新天地を求める時期が来た。シルバにはユヴェントスとアトレティコ・マドリードも関心を持つが、FCバルセロナが有力とされていた。しかし、王者に宿敵が割って入った形だ。

以前レアルはシルバを候補視していなかったが、モウリーニョ監督の就任で状況は変わりつつある。同郷の指揮官はシルバを歓迎すべき戦力と見る。

シルバ本人はチリ代表戦後に「バルセロナも選択肢だが、まだ決めていない」と語った。

「最終的には、自分を必要としてくれるクラブ、本当に必要とされていると感じられるクラブを探すつもりだ。それは非常に重要であり、決断を下し次第、皆さんに報告するつもりだ。」