欧州サッカー連盟（UEFA）は、水曜日にスタディオ・オリンピコで行われるローマ対レアル・マドリード戦の主審に、フランス人レフェリーのフランソワ・ルテクシエを指名したと発表した。この試合はチャンピオンズリーグの一戦で、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）はオランダ人のデニス・ヘイフレルが担当する。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、この試合はルテクシエにとってレアル・マドリードとの過去の記憶を呼び起こすものだ。同主審はチャンピオンズリーグでマドリードの試合を6度担当し、その内訳は3勝1分2敗となっている。

レアル・マドリードを初めて担当したのは2022-23シーズンの準々決勝第1戦で、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでチェルシーを2-0で下した試合だった。

マドリードの試合で最後に笛を吹いたのは、前回大会のラウンド16進出プレーオフ第1戦のベンフィカ戦で、ヴィニシウス・ジュニオールのゴールによってレアル・マドリードが1-0で勝利した一戦だった。

この試合では注目すべき出来事もあった。当時ベンフィカを率いていたポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、判定への異議により2枚のイエローカードを受け、ルテクシエからレッドカードを提示されたのだ。これによりモウリーニョは、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでの第2戦でベンチを離れることとなった。

一方、このフランス人主審はヨーロッパリーグでローマの試合を4度担当しており、イタリアのクラブはその間に2勝2敗という成績だった。直近は2024-25シーズンのラウンド16進出プレーオフ第2戦のポルト戦で、ローマが3-2で勝利している。