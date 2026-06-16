モウリーニョは満足しない！…レアル・マドリードに「衝撃的な」ディフェンダー獲得が迫る

レアル・マドリードは、夏の移籍市場で守備強化を目指し、マンチェスター・シティのDFルーベン・ディアス獲得に動いている。

英紙『ザ・アスレティック』によると、ディアスはプレミアリーグ以外での挑戦を希望しており、移籍は目前と報じられている。

代理人のホルヘ・メンデス氏は、提示されたオファーを検討するよう正式に要請した。シティはパリ・サンジェルマンから若手DFヘルマン・マロンガを獲得した後、交渉に前向きだ。

ディアスは2020年にベンフィカから7500万ユーロでシティに移籍し、欧州屈指のセンターバックに成長した。

今夏、グアルディオラ監督の退任やクロアチア代表DFジャヴァディオルとの契約延長を受け、イングランドでのキャリアに区切りをつけることを検討し始めた。

移籍金は5500万ユーロ前後と報じられているが、レアル・マドリードは市場価格を見極めながら交渉を進める方針だ。

モウリーニョ監督は、ルディガーの契約延長とコナテ加入後も、若手ホイセンへの信頼が揺らぐ現状を補うため、国際経験と戦術安定性を備えたセンターバックを求めている。

この移籍が実現すれば、マルコ・アセンシオとフラン・ガルシアの放出などで戦力再構築と資金確保が進む見込みだ。

交渉は最終段階に入り、レアル・マドリードは今夏最も注目されるDF補強に向けて調整を進めている。