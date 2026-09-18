レアル・マドリードは日曜日、首都ダービーでアトレティコ・マドリードと対戦する準備を進めているが、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの日程には注目すべき変更が見られた。彼はメディア対応を、土曜午前にバルデベバスで予定されているチーム練習後まで遅らせることを決めたのだ。

レアル・マドリードは土曜午前10時半に練習を行い、モウリーニョは午後3時半に記者会見を開く。すなわち、練習セッション終了からおよそ5時間後であり、これは過去の試合前の日程と比べても異例のタイミングだ。ダービーは日曜午後4時15分にメトロポリターノで開催される。

「スポルト」紙は、この変更が注目を集めていると伝えた。特に、チーム練習と記者会見の間の時間帯が、レアル・マドリードとサンティアゴ・ワンダラーズによるU-20クラブワールドカップ決勝の開催と重なるためで、同試合は土曜昼にサンティアゴ・ベルナベウで行われる。

ユース部門への明確な関心を示すモウリーニョ

モウリーニョはレアル・マドリード監督への復帰以来、ユースチームへの関心を高めて追い続ける姿勢を見せてきた。9月5日には、コーチングスタッフの数名とともに、アルフレド・ディ・ステファノでのカスティージャ対フベントゥド・トレモリノスの試合を熱心に観戦した。また、プレシーズン期間中に多くのアカデミー選手に出場機会を与え、彼らのレベルを称賛した。

ポルトガル人指揮官はカスティージャの選手たちについて肯定的に語り、こう述べていた。「カスティージャから受け入れる選手たちは皆好きだ」。これはBチームの選手をトップチームに引き上げることへの関心を示すものだ。

この方針は、ユースチームの主力選手の一人であるティアゴ・ピタルシュが、モウリーニョのトップチーム構想の対象となったことでU-20クラブワールドカップ決勝を欠場する中で打ち出されている。

合宿が再び前面に

また、モウリーニョは試合前に選手を集めるという構想について改めて言及した。これは彼がレアル・マドリードでの一期目に、特にサンティアゴ・ベルナベウで行われる試合の前に、繰り返し採用していた方針だ。

ポルトガル人指揮官は以前、これは必ずしも共に宿泊することと結びつくものではなく、精神的な集中と試合への準備に関わるものだと説明していた。彼はこう語った。「眠るか眠らないかは状況次第だ」。

マラガ戦の準備におけるある機会には、レアル・マドリードは戦術ミーティングを開き、選手たちは共に食事をとった後、大半が帰宅し、翌日に日程を再開した。これはモウリーニョがこうした細部に柔軟に対応していることを反映している。