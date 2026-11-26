共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーのトップチームは、サンティアゴ・ベルナベウでドイツの自動車メーカーBMWから新たな車両を受け取った。

広告

スペイン紙『スポルト』によると、ジュード・ベリンガムは最も高価なモデルであるXM Labelを選び、キリアン・エンバペは今回もiX3を選択したという。

ヴィニシウス・ジュニオールは引き続きi7にこだわった。一方、キャプテンのフェデ・バルベルデは最も安価なiX2 xDrive30を選んだ。価格は5万9000ユーロからとなっている。

ベリンガムが手にしたのは、レアル・マドリーのBMW新車両の中で最も高価な一台だ。

ティボー・クルトワ、ブラヒム・ディアス、アントニオ・リュディガーら14選手が、ベリンガムと同じ車を希望した。

広告 広告

ベリンガムが選んだXM Labelは748馬力のプラグインハイブリッド車で、スペインでの価格は19万4000ユーロからとなっている。

Related Topics

車両の引き渡し式は、サンティアゴ・ベルナベウでトップチームを対象に行われた。

BMWスペインは、2022年7月にアウディの後を継いでレアル・マドリーのスポンサーとなっている。

広告

ヤン・ディオマンデとティアゴ・ピタルチは、エンバペも選んだiX3を希望した。

車のキーを受け取った26選手のうち、ほかの誰も選ばなかったモデルを選択したのは、バルベルデとマルク・ククレジャの2人だけだった。

広告

最も興味深いのはククレジャの選択だ。彼が希望したX7 xDrive60は、同社のラインナップで唯一、3列シートを標準装備するモデルである。

モウリーニョは完全電気自動車を選択

広告

ジョゼ・モウリーニョ監督は、エドゥアルド・カマヴィンガと同じく、完全電気自動車のiX xDrive60を選んだ。

ククレジャが選んだX7 M60i xDriveは、引き渡された27台の中で唯一、電気充電システムを搭載していない車である。

広告

この車は3列シートで7人乗り。ボンネットの下には8気筒のガソリンエンジンを積み、小型の電動システムがこれを補助する。

加速性能で比較するなら、レアル・マドリーのもう一人のGKに目を向ける必要がある。アンドリー・ルニンは今回もM5を選択し、今年はエデル・ミリトンも同じ車を選んだ。