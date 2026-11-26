スペイン紙『スポルト』によると、ジュード・ベリンガムは最も高価なモデルであるXM Labelを選び、キリアン・エンバペは今回もiX3を選択したという。
ヴィニシウス・ジュニオールは引き続きi7にこだわった。一方、キャプテンのフェデ・バルベルデは最も安価なiX2 xDrive30を選んだ。価格は5万9000ユーロからとなっている。
ベリンガムが手にしたのは、レアル・マドリーのBMW新車両の中で最も高価な一台だ。
ティボー・クルトワ、ブラヒム・ディアス、アントニオ・リュディガーら14選手が、ベリンガムと同じ車を希望した。
ベリンガムが選んだXM Labelは748馬力のプラグインハイブリッド車で、スペインでの価格は19万4000ユーロからとなっている。
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車両の引き渡し式は、サンティアゴ・ベルナベウでトップチームを対象に行われた。
BMWスペインは、2022年7月にアウディの後を継いでレアル・マドリーのスポンサーとなっている。
ヤン・ディオマンデとティアゴ・ピタルチは、エンバペも選んだiX3を希望した。
車のキーを受け取った26選手のうち、ほかの誰も選ばなかったモデルを選択したのは、バルベルデとマルク・ククレジャの2人だけだった。
最も興味深いのはククレジャの選択だ。彼が希望したX7 xDrive60は、同社のラインナップで唯一、3列シートを標準装備するモデルである。
モウリーニョは完全電気自動車を選択
ジョゼ・モウリーニョ監督は、エドゥアルド・カマヴィンガと同じく、完全電気自動車のiX xDrive60を選んだ。
ククレジャが選んだX7 M60i xDriveは、引き渡された27台の中で唯一、電気充電システムを搭載していない車である。
この車は3列シートで7人乗り。ボンネットの下には8気筒のガソリンエンジンを積み、小型の電動システムがこれを補助する。
加速性能で比較するなら、レアル・マドリーのもう一人のGKに目を向ける必要がある。アンドリー・ルニンは今回もM5を選択し、今年はエデル・ミリトンも同じ車を選んだ。