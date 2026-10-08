モウリーニョはもう見限り、レアル・マドリーの2選手をできるだけ早く放出したがっている

ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリーで2選手を再び見る必要はなくなったようだ。『The Athletic』が報じている。対象となっているのはラウール・アセンシオとアンドリー・ルニンだ。

アセンシオは昨夏の時点で、すでにレアル・マドリーから退団を許されていた。スペイン人DFはガラタサライやイングランドのクラブからのオファーを断っていた。

復帰したモウリーニョの下で実力を証明することを望んでいたが、それはかなわなかった。シーズン開幕に向けた準備期間中に重傷を負ったことも、その一因だった。

右脛骨の疲労骨折により、23歳のDFは今後も数カ月にわたって戦列を離れる見通しだ。『Marca』は、先週手術を受けたため、復帰は早くても2027年初めになる可能性があると報じた。

ルニンはここ数年、ティボー・クルトワの度重なる負傷もあって、定期的に出場機会を得ていた。ウクライナ代表GKは、すでに70試合以上でレアル・マドリーのゴールを守っている。

現在、クルトワは完全にコンディションを取り戻しており、モウリーニョは第2GKのルニンに納得していない。ポルトガル人指揮官は、彼を将来の正守護神候補とは見ていない。冬の移籍市場での退団が認められる見込みだ。