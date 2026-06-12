モウリーニョの退任から24時間経たず、ベンフィカが後任を発表。

ベンフィカは、レアル・マドリードへ移籍したジョゼ・モウリーニョ監督の後任として、マルコ・シルバ監督を新監督に正式任命したと発表した。契約期間は2028年夏まで。前監督の退任発表からわずか24時間での迅速な決定となった。

シルバはフルハムとの契約延長を拒否し、ロイ・コスタ会長立会いの下で新契約にサインした。コスタ会長は「あなたの成功はサポーターの成功だ」と歓迎した。 ここからクラブの歴史に新たな素晴らしい章が始まります。来年、博物館にさらに多くのトロフィーが加わることを願っています」

シルバは47歳。会長の第一候補だったと明かし、「最初の会話で『ベンフィカを率いたいか』『ポルトガルに戻れるか』と尋ねられました。それが私にとって最も重要です」と語った。

スポルティング・リスボンでの過去については「過去は重要ではなく、考えるだけでも時間の無駄だ。オファーは明確で、私の答えも同じだった」と語った。

モウリーニョの退任後、後任候補は多数挙がったが、コスタ会長は迅速にシルバを選択。シルバはフルハムを5シーズン率い、大きな成果を残した。

シルバは2022年にフルハムをプレミアリーグに復帰させ、その後も1部残留を果たした。この実績でイングランド屈指の監督と評価されたが、最終会見で退任を表明した。

母国に帰還した彼は、困難な任務に挑む。ベンフィカはリーグを無敗で終えたが、ポルトガルカップ決勝で2部のトルレンセがスポルティングに勝利したため、ヨーロッパリーグ予選からの出場となった。

シルバは、3シーズン優勝から遠ざかるベンフィカに栄光を取り戻す決意を語った。 「この職には大きな責任が伴います。クラブに関わる全員がタイトル獲得とクラブの地位向上を常に意識すべきです。目標は明確です。圧倒的な存在感を示し、多くのサポーターの力をチームに結びつけます」