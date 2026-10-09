ナポリに所属するスコットランド代表のMFスコット・マクトミネイが、イタリアのクラブとの契約延長交渉が難航するなか、レアル・マドリードの関心の対象として浮上した。これにより、今後の移籍の可能性が開かれる形となっており、特に同選手が、かつての恩師であるジョゼ・モウリーニョから連絡を受けた場合にレアル・マドリードへの移籍を前向きに検討する姿勢を示したことで、その可能性はさらに高まっている。

イタリア紙「Il Mattino」は、ナポリのフロントと選手側との交渉が進展を見せていないと報じ、対立が続けば移籍が早まる可能性があると指摘した。一方で、レアル・マドリードはすでに同選手の状況について問い合わせを行っており、プレミアリーグの他クラブも関心を寄せているという。

29歳のマクトミネイのナポリとの契約は2028年6月まで続くが、報道によれば、クラブのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長にとって現時点で契約延長は差し迫った優先事項ではなく、契約面の将来を早期に決着させたいとする選手周辺の意向とは対照的だという。

レアル・マドリードが関心を持つとされる背景には、このスコットランド代表MFが2024年夏に3050万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドからナポリへ移籍して以降に見せている際立ったパフォーマンスがある。昨季は44試合で14ゴール・4アシストを記録し、2024-2025シーズンのセリエA最優秀選手賞も受賞した。

モウリーニョは、この移籍の可能性において影響力のある存在だ。彼は2017年にマクトミネイにマンチェスター・ユナイテッドのトップチームでのデビューの機会を与え、以降も同選手を「私の息子」と呼び続けてきた。

ポルトガル人指揮官から連絡を受けた場合にレアル・マドリードへ加入する可能性について問われると、選手はこう答えた。「もしそうなったら、検討するだろう」