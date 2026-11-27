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エデル・ミリトンは、レアル・マドリーで先発の座を取り戻すという難しい課題に直面している。直近の出場試合で見せたフィジカルコンディションから、本来の調子へ早期に戻れるのか疑問の声が上がっているためだ。一方で、ジョゼ・モウリーニョ監督は最終ラインを託す別のセンターバックコンビを固定しつつある。

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スペイン紙『デフェンサ・セントラル』によると、このブラジル人DFはわずか3試合、計140分の出場にとどまっている。これは出場機会の少なさとともに、求められる技術面・フィジカル面のコンディションにまだ達していないことを示しているという。同紙はまた、チーム内での地位を取り戻せるとの期待がある一方で、アイントホーフェン戦でのプレーぶりから、依然として本来の調子には程遠い状態が続いていることが明らかになったと指摘した。

イブラヒマ・コナテとディーン・ハイセンが好パフォーマンスを見せていることで、ミリトンの状況はさらに厳しくなっている。2人はほとんどの試合でモウリーニョ監督にとってセンターバックの第一選択となっており、ポルトガル人指揮官は、フィジカルコンディションと戦術的指示を遂行する能力の面で、現時点では2人が最適だと考えている。これにより、2人はスタメン争いで明らかに優位に立っている。

問題はミリトンの技術的な能力にあるわけではない。万全の状態であれば、世界屈指のDFの一人に数えられる実力の持ち主だ。むしろ、近年のキャリアを妨げ、ピッチ上での継続性に影響を与えてきた負傷歴こそが問題となっている。

また、段階的な復帰となるため、コーチングスタッフは長期離脱につながりかねない再発を避けるべく、慎重な対応を迫られている。

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一方で、このブラジル人DFはレアル・マドリーで再び重要な役割を担うチャンスを諦めていない。コナテとハイセンに加え、アントニオ・リュディガーの存在もあり、競争の厳しさは自覚している。リュディガーは以前と比べてフィジカル面の衰えが見られるものの、一部の試合では依然としてチームに貢献できる力を持っており、ミリトンにとっての課題をさらに大きなものにしている。

ミリトンとレアル・マドリーとの契約は2028年まで残っており、現時点で本人は退団を考えていない。ただし、十分な出場時間を得られず、チーム内でより大きな役割を求め続ける状況になれば、来夏の移籍の可能性を完全には否定していない。とはいえ、現在の姿勢は競争を続ける意志の表れであり、トレーニングを重ねながらフィジカルコンディションの改善に取り組んでいる。また、モウリーニョ監督とも良好な関係を築いている。

ミリトンが先発に定着できるかどうかの最終的な判断は、今後数カ月のパフォーマンスと、新たな負傷をせずにコンディションを取り戻せるかどうかにかかっている。モウリーニョ監督は、コナテとハイセンが輝きを放つなか、このブラジル人DFの能力を生かすことと最終ラインの安定を保つことのバランスを取らなければならない。2027年の始まりとともにミリトンがどちらかの座を奪えるという保証は、現時点ではない。