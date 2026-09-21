フラムの監督アルバロ・アルベロアは、マンチェスター・ユナイテッドとの引き分けの後、審判に対して痛烈な批判を浴びせ、プレミアリーグの審判たちはレッドの敗北を見たくないのだと示唆して、大きな議論を巻き起こした。フラムはクレイヴン・コテージでの試合の終盤に勝利を逃していた。

ジョゼ・モウリーニョの友人であり、かつての教え子でもあるアルベロアは、記者会見で主審の判定に対する怒りを露わにした。一方、『デイリー・メール』紙は、彼の発言がイングランドサッカー協会からの処分を招く可能性があると指摘した。

スペイン人監督は、マンチェスター・ユナイテッドが決めた同点ゴールの約35秒前にハリー・マグワイアが犯したファウルが取られなかったことを批判し、その判定が試合結果に影響を与えたとの見解を示した。フラムはこの試合で、大会における初勝利にあと一歩のところまで迫っていた。

アルベロアはこう語った。「我々は非常に近いところにいたが、再び不運に見舞われた。大きなチームを相手に難しい試合になることは分かっていた。しかし、試合中に主審が何をしたかを我々は見た」

スペイン人監督はさらに、より厳しい口調でこう付け加えた。「すべてが彼らに有利だった。ハリー・マグワイアの件を見てほしい。ほぼすべての判定がマンチェスター・ユナイテッドに有利に働いた。マンチェスター・シティ戦の後、彼らはマンチェスター・ユナイテッドが負けるのを好まないのだと悟った」

失望はあったものの、フラムの監督は選手たちのパフォーマンスを擁護し、こう述べた。「我々は初勝利にあと一歩のところまで迫っていた。だから少し失望しているが、良い試合をしたと思っている」

そしてこう説明した。「この試合は我々にとって簡単なものではなかった。特に我々は最下位にいたのだから。しかし、ボールを保持する際に強い個性を見せ、勇敢に戦った。一部の時間帯では守勢に回らざるを得なかったが、全体としては良い試合をした」

フラムはアルベロアの指揮下で厳しいスタートを切っており、最初の5試合でわずか2ポイントを積み上げたのみで、依然としてプレミアリーグでの初勝利を求め続けている。チームは降格圏にとどまっている。

アルベロアは最後にこう締めくくった。「今こそ初勝利を挙げなければならない。我々の開幕からの5試合を振り返れば、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーと対戦し、さらにアンフィールドでリバプールと、サンダーランドのスタジアムで戦ったことが分かる」