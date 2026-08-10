ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードに、新たに3選手が合流した。ククレジャ、ムバッペ、コナテの3名は、レアル・マドリードのスポーツシティで義務付けられているメディカルチェックを受けた後、月曜日の本日、全体練習に参加した。

レアル・マドリードの公式サイトは、「3選手はレアル・マドリードのシティでメディカルチェックの第一段階を受け、練習後にはサニタス・バルデベバス病院で残りの検査を完了する予定だ」と説明しており、これは新加入選手や休暇明けの選手に対する通常のプロトコルの一環である。

完全なメンバーは水曜日に

モウリーニョのメンバーが完全にそろうのは来る水曜日となる見込みで、フランス人のオーレリアン・チュアメニと、イングランド人のジュード・ベリンガムが全体練習に合流する予定だ。

この2人がそろうことで、ポルトガル人指揮官は現時点で利用可能な全メンバーを起用できるようになり、公式戦開幕を前に戦術的な選択肢についてより明確な見通しを得ることができる。

新たな変更の可能性

とはいえ、今月末に閉幕する夏の移籍期間の終了前に、メンバーにさらなる変更が生じる可能性もある。白い巨人は依然として市場でいくつかの選択肢を検討しており、新規の獲得と、モウリーニョの来季構想に入っていない一部の選手の放出の双方が対象となっている。