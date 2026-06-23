モウリーニョの指示で、エンツォ・フェルナンデスはレアル・マドリードの候補からブアディを外した。

レアル・マドリードは、中盤強化のためチェルシーのアルゼンチン代表MFエンツォ・フェルナンデスの獲得を数時間前に正式決定した。

オリセの獲得が困難となり、マテウス・フェルナンデスの移籍も21歳本人が成長機会を求めてトッテナムを選択したことで白紙に。

クラブは数日以内にチェルシーとの交渉を開始する予定で、移籍を強く希望するフェルナンデスはすでにレアル・マドリードに全力協力を約束している。

スペイン紙『アス』によると、エンツォはポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの優先リストで常にトップで、モウリーニョもその意向をクラブに伝えていたという。

マテウス・フェルナンデスや、ジョニー・カヴァラットが推薦したアイユーブ・ブアディも候補に上がったが、 だが、若さと経験不足からモウリーニョの求める条件には合わず、候補から外れた。

ドイツ代表MFネミシャも候補に上がったが、評価は同じで、最終的にエンツォ獲得に集中することになった。この移籍が成立しない場合のみ、他の選択肢を検討する。

モウリーニョはエンツォを自身のスポーツプロジェクトに理想的なMFと位置づける。広範囲をカバーする運動量、ピッチ内外でのリーダーシップ、ゲームを動かす技術を併せ持ち、チームが求める「ボックス・トゥ・ボックス」タイプだ。

しかし、チェルシーはコクーリヤを5000万ユーロで売却して財政を安定させ、チャビ・アロンソ監督もエンツォ起用を希望している。最終的にはエンツォ本人が移籍に同意するかどうかが鍵だが、それが実現してもチェルシー首脳陣には受け入れにくい決断となるだろう。

移籍金は3桁に達すると見込まれる。チェルシーは2022年夏、エンツォ獲得に1億2100万ユーロを支払い、その前にスポルティング・リスボンはリバー・プレートから4500万ユーロで獲得していた。

レアル・マドリードが支払う移籍金は1億ユーロ超とみられる。エンソは2032年までの長期契約を結んでいるためだ。

今季はYouTubeのインタビューで移籍への思いを明かし、チェルシーから罰金を受けた。彼は「スペインで暮らしたい。マドリードが大好きだ。ブエノスアイレスを思い出させる」と語った。

レアル・マドリード首脳陣は、ジョゼ・モウリーニョ監督が求めるMFとDFの補強を早期に実現させたい考えだ。 資金捻出のため、クラブはカマヴィンガやチュアミニの売却も検討している。