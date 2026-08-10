この夏、レアル・マドリードはこれまでにない移籍市場を経験した。獲得と放出の両面で活発な動きが見られ、新たに6名の選手を補強する一方で、名門アカデミー出身の選手をはじめ多くの戦力を送り出した。これはチームの野心的な再建計画の一環と位置づけられる。

マドリディスタの陣容には、ディオマンデ、ククレジャ、エスパイ、ドゥムフリス、コナテが加わり、さらに最も注目を集めた大型補強としてポルトガル代表のスター、ベルナルド・シウバが名を連ねた。

しかし、再建計画の要と見なされていたロドリの獲得に失敗したことは、バルデベバスの雰囲気に影を落とし、どこか物足りなさを残す結果となった。

モウリーニョ、移籍市場の扉を閉じることを示唆

ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの発言は、クラブ首脳陣が移籍市場での動きを終える意向であることを示唆した。フェレンツヴァーロシュ戦の後、彼は主力20名のみで構成された「コンパクトな」チームで戦うと明言した。

モウリーニョはベルナルド・シウバについて語る中で、チームがいまだに抱える最大の課題の一つを明かした。「試合中、彼に求められるフィジカルの強さが欠けていることに気づいた。そのため彼をゲームメーカーの位置に移し、そのポジションの安定を強化するために若手のシステロを起用した」

解決されない2つのニーズ

レアル・マドリードは2つの重要なポジションを補強する差し迫った必要性に直面している。1つはディフェンシブハーフ、もう1つは左利きの選手によるセンターバックである。特にフェレンツヴァーロシュ戦で、ウイセンとリュディガーの連係ミスから失点を喫した後、その必要性は一層高まった。

しかし、いずれの移籍を成立させるにも、一部の選手の退団と密接に結びついている。守備陣ではラウール・アセンシオが退団の最有力候補と見られているが、彼の負傷により、より経験豊富なディフェンダーの獲得への道を開くはずだった移籍の成立が妨げられた。その筆頭が、インテル・ミラノのセンターバックであり、モウリーニョが最も好む選択肢であるバストーニだ。

カマヴィンガが輝きを取り戻す

一方、中盤の状況はより複雑だ。エドゥアルド・カマヴィンガは最も弱い環と見なされていたが、ハンガリーでの目覚ましいパフォーマンスが、昨シーズンに厳しい批判を浴びた選手への信頼を取り戻させた。特に、チームの敗退の一因となったバイエルン・ミュンヘン戦での壊滅的な退場の後だっただけになおさらである。

モウリーニョはこのフランス人選手に新たなチャンスを与えることにこだわっている。とりわけ、選手本人が退団を望んでおらず、クラブが求める6000万ユーロを超える金額を支払う用意のある買い手も見つからなかったためだ。

未解決の案件

移籍期間の残りわずかな日々の中で、他にもいくつかの案件が絡み合っている。ティアゴ・ピタルチについては、練習復帰直後に早々と負傷したことでその去就をめぐって議論が巻き起こったが、イングランドのフラムが関心を示しているにもかかわらず、方針は残留とされている。

一方、ブラジル人のタレント、エンドリックは2度目のレンタルを受け入れることを拒否している。他方、昨年1月にセビージャのBチームから加入したシリアはプレシーズンキャンプで活躍を続けており、構想の中で有望な選択肢となっている。

慎重に動くクラブ

移籍期間の幕引きが近づく中、レアル・マドリード首脳陣は生じうるいかなる機会にも極めて慎重に対応する意向だ。シーズン開幕時と同じ方針を踏襲し、チームの財政的あるいは戦術的な安定を危険にさらすことなく、再建計画を完遂しようと試みている。