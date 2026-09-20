「マルカ」ラジオの審判分析専門家であるパブロ・ゴンサレス・フエルテスは、マドリード・ダービー後のジョゼ・モウリーニョの発言に対して反論した。レアル・マドリードの指揮官は、アトレティコ・マドリードに1-2で敗れた後、主審のミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスとVAR担当審判のトルヒージョ・スアレス、さらには審判技術委員会に対して痛烈な批判を浴びせていた。

モウリーニョは番組「マルカドール」に出演した際、自身が異議を唱えた2つの審判判定の場面に言及し、「この試合の本質はここにある」と語った。これは、2つの場面はいずれもアトレティコ・マドリードの選手にレッドカードが提示されるべきだったという自身の考えを示したものだ。

また、このポルトガル人監督は、オルティス・アリアスが首都ダービーという規模の一戦を裁く能力に疑問を呈し、こう述べた。「彼が偉大な審判だからではない。あの気の毒な男はプレッシャーに耐えられなかった」

モウリーニョはVAR担当審判のトルヒージョ・スアレスにも同様の批判を向け、さらに審判技術委員会がこの2人を試合の担当に選んだことについても批判し、こう語った。「なんと気の毒な審判か。ダービーを裁くには経験も格も欠けている。審判任命委員会にはおめでとうと言いたい」

フエルテスは、モウリーニョが批判をどのような言い回しで表現したかという点に着目し、いかなる監督やサッカー界の人物であっても審判判定について意見を述べる権利があるとしながらも、その意見を表明するのに審判に対して否定的な含意を持つ言葉を用いる必要はない、との見解を示した。

「マルカ」の審判分析専門家はこう述べた。「どの監督やサッカー界の人物にも意見があり、それは他の意見と同様に尊重されるべきものだ。だが、否定的な含意を持つ言葉を使う必要があるとは思わない」

フエルテスは、審判判定をめぐる論争は自然な形で議論できるものだと強調しつつ、判定そのものへの批判と、その批判を審判あるいは審判制度を管轄する機関へと向ける方法とを区別した。

モウリーニョの発言に対して誰が反論すべきかについて、フエルテスは審判組織を統括する責任者たちがこれらの批判に応じる立場にあると指摘したうえで、こう付け加えた。「彼らは反論すべきだと思うが、そうはしないだろう」

フエルテスの発言は、審判判定をめぐる大きな論争があったダービーの後に出たものだ。特に前半にクティ・ロメロとカン・インスが退場にならなかったことをめぐって論争が起き、その後、後半にはVARの介入を経てディーン・ハウセンがレッドカードを受けた。