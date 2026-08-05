レアル・マドリードは、契約更新のために提示した改善案に対するブラジル代表のスター、ヴィニシウス・ジュニオールの返答を待っている。一方、交渉が難航した場合には、アーセナルが同選手の獲得に関心を寄せている。

イギリス紙「デイリー・メール」によると、レアル・マドリードは同スターに対し、年俸1900万ポンドを超える価値の改善案を提示したという。

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一方、レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョは、26歳の同選手が自身の戦術的プロジェクトの中核をなす存在であると強調しており、これがヴィニシウスの残留に対するレアル・マドリードの自信を後押しした。

こうした自信があるにもかかわらず、このブラジル人選手は水曜日の夜、自身の「インスタグラム」アカウントの全コンテンツを削除し、さらなる憶測を呼んだ。

この動きは、サッカー界において珍しいことではなく、さまざまな解釈が可能ではあるものの、多くの場合、選手が現在の所属クラブでの状況に不満を抱いている兆候と解釈される。

同時に、アーセナルは契約更新交渉におけるいかなる難航をも突く機会を狙い、状況の推移を見守り続けている。

しかしそれでも、レアル・マドリードは、特にモウリーニョが選手の残留を明確に支持したこともあり、アーセナルの関心をはねのける能力に対してより楽観的になっていると報じられている。

一方で、監督ミケル・アルテタは、アーセナルがギリシャ人のフリストス・ツォリスをクラブ・ブルッヘから3400万ポンドで獲得した後、さらなる補強を実現できる可能性について楽観的な様子を見せた。