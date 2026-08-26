ジュード・ベリンガムは、新たなチームメートが残した最初のインパクトを「ホセル・ジュニアみたいだ」と称賛した。もっとも、その選手の名前は、1カ月あまり前の時点ではベリンガムにとってもさほど馴染みのあるものではなかったはずだ。カルロス・エスピは、レアル・マドリーを新たなラ・リーガ開幕戦のつまずきから救ったばかりだった。エスパニョール戦の第1節で、90分に2-1の決勝点を決めたのだ。途中出場からわずか10分後の一撃だった。かつてのホセル（現在は無所属）もまた、2024年のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦で終盤の2発によりバイエルン・ミュンヘンの劇的な敗退を決定づけ、レアルを決勝へ導いている。

ただ、エスピのゴールがホセルを思わせたのは、時間帯の遅さやジョーカーとしての役割だけではない。決め方そのものもそうだった。キリアン・エンバペがボックス内でのドリブルの後にシュートまで持ち込めなかった場面で、エスピは好位置を取り、展開を読み、ゴールまで5メートルの位置でボールを拾うと、冷静にネットへ叩き込んだ。まさにホセルのようなクラシックな9番の仕事ぶりだった。

レアルの新たな、そして古巣復帰となった指揮官ジョゼ・モウリーニョは、この夏にまさにそうしたタイプのFWを陣容に加えることを強く望んでいた。下部組織育ちのゴンサロ・ガルシアという別の同タイプのアタッカーがフラムへ移籍していたこともあり、なおさらだった。そしてエスピのおかげで、モウリーニョはひとまず胸をなで下ろすことができた。ポルトガル人指揮官のベルナベウ復帰後初の公式戦は、この予想外の新戦力によって救われたのだ。リーグ開幕戦で勝ち点を落としていれば、いきなりネガティブな見出しが並んでいたに違いない。

レアル・マドリーのカルロス・エスピ：「野獣」が「世界で一番幸せな男」に

「僕は世界で一番幸せな男だ」。エスピは、白い巨人での初公式戦で初ゴールを決めた後、そう喜びを爆発させた。「監督からは、とにかく最大限ハードワークし、キリアンと一緒に前線を組んで彼を助けてほしいと言われていた。喜んでいる時にチーム全員が僕の周りにいてくれて、本当に信じられない気持ちだった」

レアルが7月末にエスピ獲得を発表した際、驚いた人は少なくなかっただろう。カルロスって誰だ？ 移籍金を見て、その驚きはさらに大きくなった。スペインの昨季準優勝クラブは、国際舞台ではまだまったく無名の存在に2500万ユーロを投じたのだ。もっとも、21歳のエスピは、少なくともスペインではレアル移籍前から多くのサッカーファンに知られる存在ではあった。ただし、それもごく最近のことにすぎなかった。

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いつの日かブランコスのスター軍団に加わるとは、これまでのエスピのキャリアの過程で一度たりとも現実味を帯びていなかった。バレンシア近郊の小さな町で育った彼は、長く大きなクラブのレーダーにかからない存在だった。17歳の誕生日を迎える少し前まで、彼はUDアルシラの下部組織でプレーしていた。そのトップチームは、少し前まで数年間にわたってスペイン4部に所属していたクラブだ。

身長1メートル94のストライカーが、近隣バレンシアのUDレバンテへステップアップしたのは16歳になってからだった。当時から際立っていたエスピの特長はフィジカルで、それは少し前に訪れた成長スパートによるものだった。「16歳で既に190センチを超えていたことは、彼のポジションにおいて重要な特徴だった」と、当時レバンテの育成部門トップを務めていたホアキ・ナバーロは『The Athletic』のインタビューで振り返っている。ただしナバーロは、エスピには「プレーの多くの面でまだ改善の余地があり、とりわけ背後にゴールを背負ったプレーには課題があった」とも強調した。

カルロス・エスピ：UDレバンテからレアル・マドリーへ

レバンテではその部分の改善に力を注ぎ、エスピは急成長を遂げた。そして加入からわずか1年半後、18歳で当時セグンダに所属していたクラブのトップチームデビューを果たす。2試合目の出場で早くも初ゴールを決め、2024-25シーズンにはトップチームの一員として定着。ジョーカーとして6ゴールを挙げ、レバンテのラ・リーガ復帰に貢献した。

「エスピの特別なところは、得点するのにほんのわずかなチャンスしか必要としないことだ」と、かつての育成者ナバーロはその決定力を大きな長所として説明した。それでも、昇格後のレバンテでエスピは若いキャリアの中ですでに難しい時期も経験している。当初は出場機会に恵まれず、多くは90分間ベンチを温める日々で、一時はバルセロナも関心を示していたとされる高額新戦力カール・エッタ・エヨングを上回ることができなかった。

だからこそ、ベルナベウにまで至ったエスピの急上昇はなおさら驚きであり、同時にモウリーニョらが彼のポテンシャルをどれほど高く評価しているかの証明でもある。というのも、年明けの時点でエスピがラ・リーガでプレーしていたのは、5度の短い出場で合計100分足らずにすぎなかったからだ。もっとも、昨季前半のレバンテが極めて厳しい状況にあったことは、この若手にとって追い風でもあった。

「我々は非常に難しい状況にあり、冬の中断時点で勝ち点はわずか10だった」と、会長パブロ・サンチェスは『The Athletic』で振り返り、こう説明した。「その時、我々にははっきりした。もし降格するのなら、少なくとも自分たちの原則に従って降格しよう、と」 つまり彼が言いたかったのはこういうことだ。2部に落ちるとしても、その際にはできる限り自前のアカデミー出身選手に託そう、ということだった。

「彼は何より重要なゴールを決める」：カルロス・エスピの大きな武器

そのため、かつてヴィトーリア・ギマランイスとベンフィカ・リスボンの下部組織で長く働いていたルイス・カストロが、クリスマス直前に新監督として招へいされた。「エスピのブレイクは、カストロが彼を信頼したからこそ起きた」とサンチェスは説明する。新指揮官の下でエスピが完全に蚊帳の外に置かれることはほとんどなくなり、ジョーカー起用でさらなる評価を勝ち取ると、やがてレバンテ残留の決定的な要素へと成長していった。

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「彼はゴールを決める。だが何より、重要なゴールを決めるんだ」と、レバンテ会長サンチェスは絶賛した。2月末から3月末にかけて、エスピはリーグ4試合連続で計6得点を記録。いずれも残留争いの直接的なライバル相手だった。まずアラベス戦では2得点で2-0の勝利をもたらし、その後のジローナ戦とラージョ・バジェカーノ戦の2試合はいずれもエスピの得点によって1-1の引き分けに持ち込んだ。そしてオビエドに4-2で勝利した一戦でも、最初の2ゴールは現在のレアルFWのものだった。

こうしてレバンテは常に残留圏とのつながりを保ったが、最後まで予断を許さなかった。エスピはラ・リーガで最終的に11ゴールという見事な数字を残し、その中でも最も重要な1点のひとつは最終節のひとつ前に生まれた。後に降格するマジョルカ戦でエスピが先制点を決め、最終的にスコアボードにはホームでの2-0勝利が刻まれた。これが決定的な解放の一撃となり、レバンテはおよそ半年ぶりに降格圏を脱出した。

「カストロも昨季こう言っていた。この子には限界がない。スターになるだろうし、それでいていい人間のままでいる、とね」。レバンテ会長サンチェスにとって、その2つは確かなことだ。加えて彼は、クラブ史上2番目の高額売却による収入も手にした。しかも正式発表まで、その件が外部に一切漏れることはなかった。

なぜレアル・マドリー移籍前後の時期は、カルロス・エスピの父にとって「ひどい」ものだったのか？

「ひどかったよ」。エスピの父フアンホは、息子の大型移籍を巡る日々についてラジオ局『Cope』にそう打ち明けた。レアルの首脳陣は徹底した秘密保持を求めており、それは誇らしい父親にとって決して楽なことではなかった。「秘密にしておくこと、話せないこと……母にも兄弟にも、誰にも言えなかった」と、フアンホはその胸の内を明かした。

7月末以降、彼は今や誰にでも、息子があの偉大なレアルでプレーしていると話せるようになった。エスピは2031年までベルナベウで契約を結び、かつてのスペインU-19代表、U-20代表経験者に対してクラブは長期的なプランを描いている。「彼は今、夢を生きている。だがそのために信じられないほど懸命に努力している」と、夢のような公式戦デビュー後にモウリーニョは新戦力を称賛した。

GKティボー・クルトワもそれに続いた。「アントニオ・リュディガーやイブラヒマ・コナテのような大物相手にも、トレーニングでしっかり渡り合っているのは印象的だ。彼は野獣だよ」と、ベルギー代表守護神は新加入選手の圧倒的なフィジカルを評した。そして最後に、ベリンガムによるエスピの愛称がすでにチーム全体に浸透していることも明かした。「僕たちは彼をホセル・ジュニアと呼んでいる」