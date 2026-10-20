レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、来るバルセロナとのクラシコにおいて、先発メンバーに大幅な守備陣の変更を加える意向だ。ジャーナリストのサンティアゴ・セグロラの予想によれば、アントニオ・リュディガーとイブラヒマ・コナテを起用し、スペイン人のディーン・ハウセンを外す方向だという。

セグロラはスペインのラジオ局「オンダ・セロ」での発言の中で、ハウセンはセビージャ戦でフル出場し、同試合はレアル・マドリードが4-1で勝利したにもかかわらず、モウリーニョは彼の守備能力に十分な信頼を抱いていないと明かした。そして、ポルトガル人指揮官は大一番ではより経験豊富な選手を起用することを好むと指摘した。

スペイン人ジャーナリストは次のように語った。「ハウセンは控えになるかもしれない、ええ。モウリーニョは守備面で彼をあまり信頼していない。彼はライプツィヒ戦に出場し、リュディガーがバルセロナ戦で先発するだろうと思う。2試合連続での出場は難しいにもかかわらずね。クラシコではリュディガーとコナテが出場すると私は見ている」

セグロラはハウセンが先発から外れると予想する一方で、このスペイン人ディフェンダーの資質を称賛し、攻撃の組み立てや前方のスペースでの動きに優れた能力を持っていると評価した。それはセビージャ戦でも見られたもので、左サイドでのボール配球や、ゲームメーカーのポジションでの動きに貢献していた。

一方でセグロラは、バルセロナの守備システムを批判し、それがレアル・マドリードに突かれかねない弱点、とりわけカウンターにおける弱点を表していると指摘した。そしてカタルーニャのチームがチャンピオンズリーグ制覇を本気で争うつもりなら、守備面のパフォーマンスを改善する必要があると強調した。

この点について彼は、バルセロナはパウ・クバルシを欠けば大きな問題に直面するだろうと述べ、大一番で競争相手に対抗するには、チームにはまだより一層の守備の堅さが必要だと断言した。

関連して、セグロラは、バルセロナ対レアル・ベティス戦、およびレアル・マドリード対セビージャ戦での物議を醸した判定を受け、スペインサッカーの二大クラブが審判にかけている圧力を批判し、両クラブの不満が審判システムへの圧力増大に拍車をかけていると指摘した。

彼はこう語った。「レアル・マドリードとバルセロナが審判に不平を言い、彼らに圧力をかけ、競争を極めて醜悪なものに変えてしまうのは、実に恥ずべきことだ」

また彼は、バルセロナ対レアル・ベティス戦でのジョヴァニ・ロ・チェルソのゴールが取り消されたこと、さらにセビージャ戦でのアルダ・ギュレルの物議を醸したシーンが、審判をめぐるさらなる論争の扉を開くものだと見なし、批判と圧力が高まる中で審判たちが萎縮を感じるようになっていると警告した。