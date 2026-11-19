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アルダ・ギュレルの2032年までの契約延長は、ベルナベウのオフィスで交わされたありふれたサインではなかった。それはモウリーニョが愛弟子に寄せる信頼の表明であり、指揮官は彼のために特別なプランを描いている。そのプランは、ギュレルがキャリア最高のシーズンを迎えようとしていることを示している。

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アルダ・ギュレルとレアル・マドリーの2032年までの契約延長は、クラブにとって大きな象徴的意味を持つ。トルコ代表の同選手は、近年ジュニ・カラファト率いるスカウト部門が手がけた中で最も際立った補強であり、同部門は当時デコが率いていたバルセロナとの争奪戦を制して彼の獲得にこぎつけた。

この動きは、バルデベバスで育てていくもう一人の逸材、JJ・ガブリエルの獲得が最終段階を迎えているタイミングで実現した。こうしたプロセスは必ずしも想定通りに簡単に進むわけではないが、ギュレルの契約延長はまさに絶好のタイミングで行われたと言える。

スペイン紙『スポルト』は、レアル・マドリーのロッカールームに近い関係者の話として「モウリーニョは、物事が順調に進めば、彼が今シーズン、キャリア最高の数字を残すと確信している」と伝えた。

クラブ復帰以来、ポルトガル人指揮官はギュレルを忠実な愛弟子としてきた。パスワークの中心となり、セットプレーの質を高める選手であり、ボールを持った際の存在感の強さがチーム全体に好影響をもたらしている。

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契約延長の発表後にエムバペが口にした「ありがとう、今夜はよく眠れそうだ」という言葉は、トルコ人選手の成長がレアル・マドリーというエコシステムにいかに影響を与えているかを示す好例だ。

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今シーズンここまで、ギュレルは19試合で5ゴール7アシストを記録している。内訳はレアル・マドリーで14試合4ゴール6アシスト、トルコ代表で5試合1ゴール1アシストだ。

この12のゴールへの直接関与は、キャリアベストに迫る数字だ。シーズン最多得点は2024-25シーズンの9ゴール、攻撃面で最も多くの数字を残したのはクラブと代表合わせて8ゴール19アシストを記録した2025-26シーズンだった。

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同紙によると、トルコ人選手のレベルをさらに引き上げるため、モウリーニョは特別なプランを用意したという。ギュレルは引き続き右ウイングでプレーする可能性が高く、その狙いは中盤で数的優位を作り出すとともに、そのサイドのスペースを突破するのに必要なフィジカルを備えたバルベルデのためにサイドを空けておくことにある。

この戦術的修正は、直近2度のインターナショナルブレイクの間に記録した8連勝において、レアル・マドリー躍進の鍵となった。

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同紙は「モウリーニョは攻撃面でチームにより多くのコントロールをもたらすためにギュレルを選んだ」と指摘。チーム全体のパフォーマンスもこの判断を裏付けており、トルコ人選手がピッチに立っているときのほうが、チームのスタッツははるかに良い。データサイト「FBref」によると、ギュレルがラ・リーガとチャンピオンズリーグでプレーした846分間で、レアル・マドリーは25得点を挙げ、失点はわずか4。一方、彼が不在だった594分間では19得点13失点となっている。

差が顕著に表れているのは失点数だ。90分あたりの平均失点は、トルコ人選手の不在時の1.97から、出場時には0.43へと減少しており、実に78%の減少となる。

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また、モウリーニョは一部の試合でギュレルを「8番」として起用する可能性も検討している。ただし、ポルトガル人指揮官は、彼の最高のパフォーマンスは相手ゴールに近い位置でこそ発揮されるため、このような低い位置でプレーさせるべきではないと考えている。

それでも、守備を固めてくるチームとの対戦では、このポジションでの起用が必要になる可能性もある。その場合、彼には低い位置からゲームを組み立てる役割が求められることになる。

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モウリーニョのレアル・マドリーでのシーズンは、アルダ・ギュレルのパフォーマンスに大きく左右される。指揮官とスタッフは、最初のトレーニングから彼に大きな称賛を寄せてきた。

当初の友好的な関係は、今や個人的にも仕事の面でも緊密な関係へと発展している。同紙の情報筋も「モウリーニョはこの契約延長に非常に満足している。彼の力を最大限に引き出し続けたいと考えている」と明かした。