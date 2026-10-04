キリアン・エムバペがマドリードで新たな物議を醸している。負傷からの回復と並行して、ランニングマシンでのフィジカルトレーニングやエアロバイクに取り組む自身の写真を公開したためだ。しかし注目を集めたのはトレーニング中の姿そのものよりも、むしろ写真の一枚が帯びていた謎めいたメッセージであり、それはジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの選手たちのプロフェッショナリズムについて語った発言を思い起こさせるものだった。

スペイン紙『スポルト』によると、エムバペはストーリーズの一枚でカメラに向かって微笑んでおり、その背景には「グッド・ニュース＝悪者たち」という楽曲が流れ、「悪いのは誰だ？ すごく悪いのは？」という歌詞が添えられていた。これがマドリードでさまざまな解釈に道を開くこととなり、とりわけ写真の一枚にエアロバイクが写っていたことがそれを後押しした。

この写真は、モウリーニョの最近の発言によってさらに重要性を帯びることとなった。彼はその中で、サッカー選手は四六時中プロフェッショナルであるべきだと語り、怪我につながりかねない一部の活動を行うことに警鐘を鳴らしたが、その中には自転車に乗ることも含まれていた。

モウリーニョは発言の中で、選手は結果を考えずに単純に自転車に乗ることなどできないと述べた。転倒すれば数試合を欠場することになりかねず、最悪の場合は脚の骨折につながる可能性があるからだ。彼は、これは契約だけの問題ではなく、選手が示すイメージや、自らのコンディションを維持することへの献身の度合いにも関わる問題だと説明した。

こうしてマドリードでは、エムバペの写真とポルトガル人指揮官の発言が結び付けられることとなった。フランス人スターがエアロバイクに乗っている姿は、たとえそれがフィジカルおよびリハビリのプログラムの一環であったとしても、モウリーニョの言葉を無視できない形で改めて前面に押し出すものだったからだ。

この場面がより敏感なものとなったのは、エムバペがそもそも自らのあらゆる行動が精査される時期を過ごしているためだ。彼は膝の負傷のためフランス代表の合宿を離脱し、その後クラブの許可を得てマドリード外で治療プログラムを続けていた。

エムバペはモウリーニョやその発言に直接言及してはおらず、写真の公開が彼に向けた意図的なメッセージだったと裏付けるものも存在しない。しかし、エアロバイクと謎めいた楽曲の歌詞が重なったことで、この投稿はマドリードの各方面に広い解釈の余地を与えることとなった。