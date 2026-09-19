レアル・マドリードは、サンティアゴ・ベルナベウで行われた決勝でチリのサンティアゴ・ワンダラーズを3－1で下し、U－20インターコンチネンタルカップのタイトルを獲得した。試合には5万人を超える観衆が詰めかけた。

ダニエル・ジャニェスが30分を少し過ぎたところで直接フリーキックからレアル・マドリードの先制点を挙げると、後半に入りクリスティアン・シルバがチリのチームに同点弾をもたらした。しかしフラン・サンタマリアが81分にスペインのチームを再びリードさせ、続いてロベルト・マルティンがアディショナルタイムに3点目を決めてタイトルを確定させた。

サンティアゴ・ワンダラーズは、アレクサンデル・ドゥボがジャニェスへの激しいタックルで25分に退場となって以降、大半の時間を数的不利で戦うこととなった。その後もレッドカードが相次ぎ、試合のある時間帯にはチリのチームの選手が8人にまで減った。

レアル・マドリードはUEFAユースリーグ王者として決勝に進出していた。フベニールAがクラブ・ブルージュとの試合を1－1の同点で終えたのち、PK戦を4－2で制して勝ち上がったものだ。一方のサンティアゴ・ワンダラーズはU－20コパ・リベルタドーレス王者として出場権を得た。

試合ではラシン・サンタンデールから加入したばかりのセルヒオ・マルティネスが先発出場し、後半に交代した。ジャニェスは、新シーズンに向けたトップチームの準備期間中に注目を集めたシリアとともにレアル・マドリードの攻撃を牽引した。

サンティアゴ・ベルナベウは、5年前から開催されているこの大会を主催する初のヨーロッパのスタジアムとなった。試合はフロレンティーノ・ペレスとジョゼ・モウリーニョが5万人を超える観衆とともに見守るなか行われ、レアル・マドリードはアカデミーの記録に新たなタイトルを刻むとともに、ユースチームの国際舞台での存在感を示した。