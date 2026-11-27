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対立はときにピッチ上の競争の枠を超え、監督同士の関係に疑問符を投げかけることがある。ハンジ・フリックはカルロ・アンチェロッティとの間にコミュニケーションがないことを明かした。その一方で、イタリア人指揮官はジョゼ・モウリーニョとはためらうことなくメッセージや意見を交わしており、クラブと代表の監督への接し方をめぐるダブルスタンダードに疑問の声が上がっている。

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スペイン紙『スポルト』によると、フリックはブラジル代表を率いるアンチェロッティとのコミュニケーションが一切ないことに不満を示した。フリックは、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でバルセロナがバクーでバイエル・サバハに4-1で勝利した後にこの件に言及し、「TNT Sports Brasil」に対して、選手たちのためにはクラブと代表の指導陣の間でより緊密な連携が必要であるにもかかわらず、イタリア人指揮官とは何の連絡も取っていないと語った。

ドイツ人指揮官は、選手のコンディションを維持し、フィジカル面や技術面の状態について情報を共有するうえで、クラブと代表の監督間のコミュニケーションは不可欠だと説明した。2021年から2023年までドイツ代表を率いた自身の経験を引き合いに出し、当時はクラブの監督たちとの連絡を欠かさなかったと振り返ったうえで、現在はそうした姿勢が見られないと指摘。指導陣同士の関係が改善されれば、とりわけ過密日程と多くの責務を抱える状況において、選手たちに好影響をもたらすとの考えを示した。

一方、アンチェロッティが去る9月3日にレアル・マドリーの本拠地バルデベバスを訪れた際の発言は、同クラブとの深い関係に改めて注目を集めることとなった。アンチェロッティは、ブラジル代表監督として訪問したと述べたうえで、長年を過ごしたクラブでの思い出をたどるとともに、負傷から回復途上にあったブラジル人選手たちの様子を確かめるためでもあったと説明した。さらにモウリーニョとは今も連絡を取り合い、メッセージや意見を交換していることを明かし、ポルトガル人指揮官がレアル・マドリーにいることを喜び、その成功を願っていると語った。

この対比はバルセロナ内部で波紋を広げている。フリックは、監督同士のコミュニケーションは個人的な関係や過去の所属先に限られるべきではなく、選手のためにすべての関係者に及ぶべきだと考えているからだ。その一方でアンチェロッティはレアル・マドリーを自身の家族であり家だと語り、退任後は監督から、チームの試合を欠かさず追う一ファンになったと強調している。スペイン紙はこれを、バルセロナ指揮官が訴えるコミュニケーション不足とは矛盾するものだと捉えている。

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両者の緊張の背景には、昨季の激しいライバル関係がある。フリックは直接対決でアンチェロッティに対して明確な優位を示し、バルセロナは両者が対戦したクラシコ4試合すべてを制した。サンティアゴ・ベルナベウでの4-0の大勝、リーグ戦の後半戦での4-3の勝利に加え、スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝では5-2、コパ・デル・レイ決勝では延長戦の末に3-2で勝利している。

バルセロナはこれらの対戦をレアル・マドリーに対する4連勝で終え、16得点7失点を記録した。この成績はフリックの就任1年目における戦術面での優位性を際立たせ、両指揮官の関係にさらなる緊張をもたらした。そして今回、アンチェロッティとのコミュニケーション不足をめぐるドイツ人指揮官の発言は、クラシコの結果を超え、欧州サッカー界の名将同士の職業上の関係のあり方をめぐる新たな議論の扉を開いた。