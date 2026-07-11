ワールドカップでの驚きは、その場限りのものではなかった。 その原型は、大会前にリスボンでジョゼ・モウリーニョが作り上げていた。モウリーニョはノルウェー代表アンドレアス・シェルドロップを、有望株から完成されたスターへと短期間で成長させた。イングランド戦で3アシスト1得点を記録した彼は、今大会最大の発見の1人として世界を魅了している。

スペイン紙「マルカ」は、シールドロップの台頭の経緯を詳報した。その道のりは、ノルウェー代表の合宿に参加する前から始まっていた。当時21歳だった彼は、スタール・ソルバック監督から与えられた休暇を、チームメイトのヌサと共にマルビア・フットボールセンターで過ごすことを決めた。 二人はアーリング・ハーランドが勧めた先進メソッドで、米国の暑さに体を適応させるため15日間の集中トレーニングを行った。

同じポジションを争うシールドロップとノサは、互いを補完する関係に変わっていった。 二人は互いを必要としていることに気づいた。そして運命のブラジル戦で、シールドロップはノサの代役として出場。ハーランドへの2本の決定的なパスで試合の流れを変え、ノルウェーはブラジルを破った。世界はアンドレアスの才能を知った。

モウリーニョは、他が見落としていた才能を見抜いていた。

シールドロップはノルシェランからベンフィカへ移籍したものの、戦術的で忍耐を要するスタイルに適応できずレンタルに出された。 しかしモウリーニョは未完成ながら大きな才能を見抜き、 「選手自身が自覚する前に、その選手が将来どのような選手になり得るかを先読みすること」

モウリーニョは、ボールを持たない時のプレスとアグレッシブさ、ペナルティエリアへの侵入、90分間集中し続けることを要求した。 しかし成果はすぐには出ず、彼は1分1秒を勝ち取るために多大な努力を強いられた。さらにノルウェーで未成年者が映ったポルノ動画を送信した罪で有罪となり、大きな試練に直面する。この事件は将来に影を落としたが、モウリーニョは冬の移籍期間中の放出を許さなかった。

転機はサンティアゴ・ベルナベウで訪れた。

転機はCLレアル・マドリード戦だった。シールドロップは2得点を挙げ、控えめだった選手から自信に満ちたスターへと変貌した。彼は後にこう語っている。 「この試合は攻守両面で大きな前進となり、90分間プレーできる強さを手に入れた」

2026年にはベンフィカで8ゴール3アシストを記録。決定的なパス、チャンス創出、相手陣でのボール奪取数でチームトップに立ち、モウリーニョが求めた選手像に成長した。

モウリーニョが育てたこの最新作の市場価値は1,000万ユーロから3,000万ユーロに急騰し、彼が世界が注目する前にスターを育てる手腕を再び証明した。