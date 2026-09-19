モウリーニョが遠くから見守る中、フリックとバルセロナが黄金の記録を追う

バルセロナは、リーグ開幕6試合すべてで勝利を収め28ゴールを挙げるという1試合平均4.6ゴールのペースで、リーガ・エスパニョーラでの並外れたスタートを継続している。この立ち上がりは、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードが2011－2012シーズンに樹立した記録を脅かすものだ。

あのシーズン、レアル・マドリードは38試合で121ゴールを記録し、1試合平均3.18ゴールというリーガ・エスパニョーラ史上の記録を打ち立て、勝ち点100も積み上げた。当時はクリスティアーノ・ロナウドが46ゴールで輝きを放ち、ゴンサロ・イグアインが22ゴール、カリム・ベンゼマが21ゴールを記録した。

一方のバルセロナは、エルチェに5－0、アスレティック・ビルバオに2－0、ラージョ・バジェカーノに5－2、バレンシアに5－0、レバンテに4－2、ラシンに7－2と勝利を重ねる中で28ゴールを挙げ、開幕からの道のりで完璧な成績を収めている。

個人成績では、ラフィーニャがラシン戦でハットトリックを決め、9ゴールでバルセロナの大会得点ランキングトップに立っている。その後ろには、4試合連続でネットを揺らしたラミン・ヤマルが7ゴールで続いている。

バルセロナは、国際試合による中断期間の前に、ラモン・サンチェス・ピスファン・スタジアムでセビージャと対戦する予定だ。この一戦は、昨シーズンに同じ相手に1－4で敗れた記憶をチームがよみがえらせる試練となる。

この得点ペースにより、ハンジ・フリック率いるチームは、モウリーニョ時代のレアル・マドリードが打ち立てた記録を追い続けている。バルセロナは今シーズンの開幕とともに勝利を積み重ね、並外れた得点ペースを示し続けている。