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ジョゼ・モウリーニョは、ラ・リーガ第14節でレアル・マドリーがデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れ、今季サンティアゴ・ベルナベウで初黒星を喫したことについて、その責任は自らにあるとした。

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モウリーニョは試合後の記者会見で、アルダ・ギュレルを下げてヴィニシウスを残した決断について、次のように説明した。「我々が戦ったのは、自陣に多くの選手を固めたチームだった。彼らはボールを奪っても保持しない。狙いはポゼッションではなく、攻撃陣へ直接ボールを送り込み、サイドの選手を使ったトランジションとカウンターに頼ることだったからだ」

さらに、こう続けた。「ペナルティエリア内での存在感が足りなかった。だから、ここに来た他のチームとは異なるスタイルを見せてきた相手に対し、エスピが解決策になり得ると考えた。彼らは5バックと前線3枚で、完全に守備を固めていた」

モウリーニョは選手たちにフィジカル面のフレッシュさが欠けていたことを認め、こう語った。「その意見に同意する。キケはプランを用意していたが、我々にとって驚きではなかった。昨日は、対戦相手が採用したのと同じやり方で守ってくるチームとの試合に慣れるため、トレーニングを行っていた」

交代を告げられたアルダ・ギュレルが誰とも握手せずにピッチを後にしたことについては、次のように述べた。「まったく普通のことだと思う。プレーを続けたいのに交代させられた選手の気持ちは理解できる。自然な振る舞いだと思う」

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続けて、「もしストーリーを作りたいなら、明日には非常にシンプルな話題がある。レアル・マドリーが負けたということだ。レアル・マドリーが負けたこと以外の話を探す必要はない」と話した。

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指揮官は試合の流れを変えるための采配についても言及した。「私は選手たちを助け、サポートするためにここにいる。うまくいくときもあれば、そうでないときもある。だが、それが物事の常だ」

さらに、こう説明した。「現時点で説明できることは、すべて説明しようとした。まだ試合を見返しておらず、十分に振り返ってもいないし、総合的な分析を行う機会もなかったからだ。答えを探す必要がある」

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そして、こう付け加えた。「私にとって明白な答えが一つある。それはフィジカル面のフレッシュさが欠けていたことだ。我々は、守ってカウンターに出ることだけを目的に準備してきたチームと戦った。だが、他の答えも必要であり、それには少し時間がかかる」

モウリーニョはまた、ファンがヴィニシウスに浴びせたブーイングについて、それが選手本人に向けられたものか、彼をピッチに残した自身の決断に向けられたものかを問われ、こう答えた。「私の印象では、レアル・マドリーが負ければ、それがメインのストーリーになる。少なくとも水曜日までは話題に困らないだろう。レアル・マドリーが負けた、チームはひどい試合をした、監督は交代策を誤った、とね」

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さらに、こう続けた。「ギュレルが誰とも握手せずに去ったことや、ファンがヴィニにブーイングしたことについて、話をでっち上げる必要はない。そうした話は普段、物事がうまくいっているときに、少し盛り上げるために探すものだろう」

最後に、こう締めくくった。「我々は負けた。これは我々にとって非常に厳しい状況だ。批判し、議論すべきことがたくさんあるのは間違いないだろう。ある選手が他のチームメイトより良かったとは言えないし、責任が監督にあるのは明らかだ。語るに値する話は他にない」