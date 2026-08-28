ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールは、新シーズンの開幕とともに、これまでとは異なる姿でサンティアゴ・ベルナベウに戻ってきた。レアル・マドリードとの契約を2032年まで延長し、自身の将来を確定させたことで、チーム内でのキャリアに新たな段階が始まったのだ。その最も大きなテーマは、自らの新しい役割を受け入れ、最高のパフォーマンスを取り戻すために取り組むことである。

スペイン紙「アス」が報じたところによると、ヴィニシウスはレアル・マドリードのユニフォームで9シーズン目を迎えているが、プロジェクト内での彼の立場は過去のシーズンと同じではなくなった。ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの下で、キリアン・エンバペとベリンガムの存在がチームの二大看板となったためであり、ブラジル人ウインガーは契約延長後にこれを受け入れた。

ヴィニシウスは、リーグ開幕2試合で、比較から離れて新たな現実に対応する準備ができていることを示した。ベリンガムが輝きを放ったエスパニョール戦の数日後、レアル・ソシエダ戦で1ゴール1アシストを記録したのだ。一方、エンバペは力強くシーズンを開始し、レアル・ソシエダのゴールに3得点を叩き込んだ。

ヴィニシウスの新たなスタートは、レアル・マドリードのサポーターとの関係においても異なるものに見える。この数か月間、彼はパフォーマンスの低下とクラブでの将来の不透明さから緊張した状況を経験しており、レアル・ソシエダ戦では彼に対するブーイングが起こった。しかし、選手がピッチ内での影響力を取り戻し始めると、それは長くは続かなかった。

決定的な転換は、ヴィニシウスが得点し、さらにもう1つのゴールを演出したときに訪れた。彼はレアル・マドリードの勝利に直接的に貢献し、スタンドの声は徐々にブーイングから拍手へと変わっていった。それは、選手が最盛期にサポーターと築いていた関係の一端を取り戻す光景だった。

モウリーニョは、ヴィニシウスがサンティアゴ・ベルナベウのサポーターの声援を受けられるよう、ゴールの後に彼を交代させることを決めた。試合後、彼はこう説明した。「あのゴールと、あのポジティブな感情がなければ、私はヴィニを起用しなかっただろう。ゴールの後に彼を交代させる方が良いと考えたのだ。そして彼を起用してサポーターの愛情を感じさせられたのは良いことだった」

ポルトガル人指揮官は、ヴィニシウスが本来の水準に戻ることがレアル・マドリードの新たなプロジェクトにおいて重要な要素であることを理解している。一方で、選手自身も論争と比較のページをめくり、チーム内で自らの立て直しを図ることを決意したように見える。「ブーイングの夜」が、再び輝きを取り戻すという新たな段階の始まりへと変わることを願って。