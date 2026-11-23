共有 GOALをGoogleでフォロー

ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーは、終盤のカオスをものにするチームへと変貌しつつある。逆転劇は試合の恒例となり、そのためなら戦術的な慎重さを捨て、攻撃のカードをすべてピッチに投じることも辞さない。

広告

ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーは、試合を決め切る力を証明している。本拠地でアトレティコ・マドリーに敗れて以降は9連勝を記録し、パフォーマンスも目に見えて向上した。ラシン（3-0）、セビージャ（4-1）、バレンシア（3-0）、ライプツィヒ（4-1）に快勝し、カンプ・ノウではバルセロナに2-1で妥当な勝利を収めている。しかし、チームはいまも時折、停滞や失速の時間帯に苦しんでいる。そのたびに戦術的な慎重さを捨て、終盤にアタッカーを大量投入せざるを得なくなる。ローマ、AEKアテネ、エルチェ、エスパニョール、セルタ・ビーゴ戦がまさにそうで、チームはこうした試合をカオスに変え、そのカオスを巧みに乗りこなしてきた。

あわせて読みたい：アムータの限界か、アル・アハリの無秩序か 相手にふさわしくないのはどちらなのか

セルタ・ビーゴ戦は、その新たな例となった。レアル・マドリーは忘れたい前半を過ごし、相手に先制を許したうえ、リードを広げられかねない決定機も作られた。後半に入ると持ち直し、1時間が経過した後に同点に追いついた。その後は絶え間ない攻撃的なプレッシャーをかけ、中盤の選手を徐々に削ってアタッキングサードの人数を増やしていった。5人の交代枠を使い切った最終盤には、中盤にギュレルとベリンガム、右にエンドリッキ、左にヴィニシウス、前線にエムバペとエスピという布陣で試合を終えている。

決勝ゴールは85分、エスピが決めた。しかし、セルタは残り時間で同点を狙って攻勢に出た。これにモウリーニョは不安を覚え、次のように語っている。「もう交代枠は残っていなかった。ピッチには本職のストライカーが4人いて、中盤の2人も普段はそのポジションでプレーしない選手で、どちらも攻撃的だった。6人目の交代でエムバペかギュレルを下げてチュアメニを入れたかったが、それはできなかった。こうしたことにはすべてリスクが伴う。もし1-2で負けていたら、いまは別の話をしていただろう」

広告 広告

ポルトガル人指揮官はさらに警鐘を鳴らした。「逆転できない日はいつか来る。それは間違いない」

Related Topics

次の試合 RMA UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSV 視聴する

あわせて読みたい：マドリーの圧力とネグレイラ疑惑を受け、スペイン審判委員長が沈黙を破る

レアル・マドリーは、こうした賭けの代償をすでにレアル・ベティス戦で払っている。中盤にベリンガムとベルナルド・シウバの2人、前線にヴィニシウス、エムバペ、エスピ、ディオマンデを並べて試合を終えたものの、0-1で敗れた。得点こそ奪えなかったが、追いつくのに十分なチャンスは作っていた。PKを獲得したもののエムバペが失敗し、エスピが決めた見事なゴールも攻撃の起点でのオフサイドにより取り消された。メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦では、ハイセンが退場したこともあり、賭けの度合いはそこまで大きくなかった。チームは中盤にバルベルデ、カマヴィンガ、ベルナルド、前線にエムバペとディオマンデを置いて試合を終え、点差を縮めている。

広告

一方で、この冒険が勝利に結びついた試合もある。第1節のエスパニョール戦では、モウリーニョは最終的にバルベルデ、カマヴィンガ、ヴィニシウス、エムバペ、ディオマンデ、エスピを同時にピッチに立たせ、そのエスピが2-1の勝利をもぎ取った。エルチェ戦の賭けはさらに大胆だった。バルベルデをサイドバックに置き、ブラヒム・ディアスをベリンガムと並べて中央に配置し、前線にはディオマンデ、エムバペ、エンドリッキ、エスピを送り込んで、3-2で勝利をものにした。

あわせて読みたい：「90％以上」 元マドリーのスターがビジャレアル戦でのフリックの決断を批判

広告

苦しみの中から生まれた14ポイント

このアプローチはチャンピオンズリーグにも及んでいる。レアル・マドリーがこれまで幾度となくサッカーの常識を覆してきた大会だ。ローマ戦では劣勢を跳ね返して3-1で勝利した。最後は中盤にギュレルとベルナルド・シウバ、前線にエムバペ、ベリンガム、エスピ、エンドリッキを並べて試合を終えている。アテネでのAEKアテネ戦でも同じことを繰り返した。冒険よりも組織を重んじるモウリーニョのような監督には珍しい攻撃的な布陣で、カマヴィンガ、バルベルデ、ブラヒム・ディアス、エンドリッキ、エムバペ、エスピが名を連ねた。

セルタ戦は、ローマ戦、AEKアテネ戦に続き、レアル・マドリーにとって今季3度目の逆転勝利となった。ここでいうレモンターダとは、ビハインドを勝利に変えた試合を指す。これとは別に、終盤に決着をつけた試合もある。レポートによると、レアル・マドリーはラ・リーガとチャンピオンズリーグで、78分以降に挙げたゴールによって14ポイントを積み上げた。これは選手たちとモウリーニョに加え、フィジカルコーチのアントニオ・ディアスとアントニオ・ピントゥスが、試合終盤までチームのフィジカルを維持してきた貢献の表れだといえる。

広告

スペイン紙『AS』のレポートはこう伝えている。「数字がこの現象の大きさを物語っている。76分から90分までの時間帯は、今季のレアル・マドリーにとって最も得点の多い時間帯で、46得点中16得点、割合にして35％をこの間に記録している。また、90分以降にも6ゴールを挙げており、これは欧州5大リーグのクラブの中で最多だ。チームは危険の淵を歩き続け、そこから勝者として抜け出している。逆転がいつも成功するわけではないとモウリーニョは警告しているが、レアル・マドリーはいまも終盤の狂乱の王として振る舞っている」

あわせて読みたい：リヴァプールの4ゴールも念頭に、アイントホーフェン監督がエムバペに挑戦状 率直な見解を向けた相手はモウリーニョ