モウリーニョがローマのファンに感謝「感動、そして永遠の感謝」

ジョゼ・モウリーニョがスタディオ・オリンピコに戻ってきた。今回はローマの対戦相手としての帰還であり、ポルトガル人指揮官にとって特別な感慨を呼び起こした。チャンピオンズリーグで率いるレアル・マドリーがローマに4-3で勝利したものの、スペシャル・ワンは自身のキャリアで重要な存在だったローマのサポーターに特別な思いを伝えたかった。自身のインスタグラムに投稿し、首都ローマとの絆を振り返るとともに、ピッチ上の結果を超える瞬間があると強調した。





ローマの元監督が投稿したメッセージは次の通り。「長いキャリアの中で最も素晴らしい瞬間が、ゴールでも勝利でもなく、ただ謙虚に感謝を表すことしかできないような感動であるとき。ありがとう、ローマ。ありがとう、ローマのサポーター。あなたたちに感動と永遠の感謝を。ジョゼ」





この言葉は、2024年1月の別れを経てもなお強く残る、モウリーニョとローマのサポーターとの特別な関係を改めて物語っている。2022年にはローマをカンファレンスリーグ制覇に、2023年にはヨーロッパリーグ決勝進出に導いたポルトガル人指揮官は、レアル・マドリーの勝利よりも、オリンピコへの帰還で味わった感動を大切にしたかったのだ。